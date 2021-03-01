Hangi iller riskli bölgede? Hangi illerde okullar açılacak? Kabine kararları!
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Hangi iller riskli bölgede? Hangi illerde okullar açılacak? Kabine kararları!

01.03.2021 20:32 | Son Güncelleme: 01.03.2021 20:37
Hangi iller riskli bölgede? Hangi illerde okullar açılacak? Kabine kararları!

Hangi iller riskli bölgede? Hangi illerde okullar açılacak? Kabine kararları! Orta riskli bölgeler nereler? Az riskli bölge! Yüksek riskli iller! Hangi illerde hafta sonu yasağı kalktı?

Kabine toplantısı kararları! Hangi iller riskli bölgede? Hangi illerde okullar açılacak? Kabine kararları!

HANGİ İLLER RİSKLİ BÖLGE?

100 bin nüfusa düşen vaka sayısı başta olmak üzere illerimizi sınıflandırdı. 81 vilayetimiz düşük riskli mavi, orta riskli sarı renklere ayrıldı. Her hafta illere göre yeniden düzenlenecek. Salgının her bir ilimizdeki iyileşme veya kötüleşmeye göre karar verilecek.

Hangi iller riskli bölgede? Hangi illerde okullar açılacak? Kabine kararları!
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