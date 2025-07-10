Kim Milyoner Olmak İster bilgi yarışması yeni bölümleriyle ATV ekranlarında yayınlanıyor. Son bölümü ile merak uyandıran yarışmada Hangi iki ülke arasındaki sınır, tam sınırdaki bir otelin odalarından birindeki yatağın ortasından geçmektedir? sorusunun cevabı araştırıldı. Peki Hangi iki ülke arasındaki sınır, tam sınırdaki bir otelin odalarından birindeki yatağın ortasından geçmektedir?

HANGİ İKİ ÜLKE ARASINDAKİ SINIR, TAM SINIRDAKİ BİR OTELİN ODALARINDAN BİRİNDEKİ YATAĞIN ORTASINDAN GEÇMEKTEDİR?

A: Meksika-Kanada

B: Hindistan-İran

C: Fransa-İsviçre

D: Cezayir-Mısır

Cevap : C