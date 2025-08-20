Hangi içeceği elde etmek için suyla karıştırılan malzeme şeker ve limon suyudur?
Güven Bana yarışması, sadece bilgiyle değil güvenle de kazanılan heyecan dolu bir yarışma formatı olarak dikkat çekiyor. Güven Bana yarışması izleyicilere, daha önce birbirini hiç tanımayan iki yarışmacının birlikte büyük ödül için verdiği mücadeleyi sunuyor.
Güven Bana yarışması formatı, yarışmacıların yalnızca doğru cevaplar vermesini değil, aynı zamanda birbirlerine güvenmesini de zorunlu kılıyor. Güven Bana yarışması boyunca stüdyoda oluşan atmosfer, yarışmacıların verdiği kararlarla daha da geriliyor ya da keyifli hale geliyor. Her doğru cevapla birlikte büyüyen ödül, yarışmacıların stratejilerini ve güven sınırlarını test ediyor. Peki, Hangi içeceği elde etmek için suyla karıştırılan malzeme şeker ve limon suyudur? İşte cevabı...
HANGİ İÇECEĞİ ELDE ETMEK İÇİN SUYLA KARIŞTIRILAN MALZEME ŞEKER VE LİMON SUYUDUR?
A) Somata
B) Churchill
C) Frappe
D) Kant
Doğru Cevap: D şıkkıdır.