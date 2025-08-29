Programın yeni bölümündeki sorular, seyircilerde büyük bir ilgi uyandırıyor. Yarışmacının ne cevap vereceğini merak eden izleyiciler, aynı anda kendi cevaplarını da düşünerek bilgi düzeylerini test ediyor. Bu eğlenceli öğrenme ortamı, izleyenlerin kendilerini yarışmacının yerine koymasına ve bilgi dolu dakikalar geçirmesine imkân tanıyor. Peki, hangi hayvanın vücudundaki kan basıncı diğerlerinden daha yüksektir?

HANGİ HAYVANIN VÜCUDUNDAKİ KAN BASINCI DİĞERLERİNDEN DAHA YÜKSEKTİR?

A: Fil

B: Zürafa

C: Yarasa

D: Aslan

Cevap: B

YARIŞMANIN FORMATI VE OYUN DÜZENİ

Güven Bana, klasik bilgi yarışmalarından farklı olarak güven duygusu ve stratejik düşünmeyi temel alan bir yarışma formatı sunuyor. Yarışma sürecinin temel yapı taşları şu şekilde: Daha önce birbirlerini hiç tanımayan iki kişi, stüdyoda karşı karşıya gelerek 1 milyon TL'lik büyük ödül için yarışıyor. Sorulara doğru cevap verdikçe, kazanılabilecek para miktarı artıyor.

Yarışmanın en heyecanlı bölümlerinden biri, güven unsurunun devreye girdiği anlar. Yarışmacılar, belirli aşamalarda bir butona basarak yarışmadan ayrılabilir ve biriken tüm ödülü tek başına alabilir. Bu durumda diğer yarışmacı eli boş kalır. Yarışmacılar isterlerse birbirlerine güvenerek devam edebilir ya da riske girip tek başına ödülü almaya çalışabilir. Bu karar, yarışmanın heyecanını zirveye taşıyor. Ailelerin de stüdyoda bulunması ve verdikleri tepkiler, yarışmanın duygusal yönünü güçlendiriyor. Bu format, yalnızca bilgiye değil, aynı zamanda güvene dayalı stratejilere de sahne oluyor.