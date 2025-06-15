Hangi başkentin polis teşkilatı 2022 yılı içerisinde günümüzdeki değeri yaklaşık 26 milyon dolar tutarında ola kayıp para teslim edildi?

ATV ekranlarında yayınlanan Kim Milyoner Olmak İster, yeni sezonda yeni bölümü ile ekranlara geliyor. Oktay Kaynarca'nın sunumu ile yayınlanan yarışmadaHangi başkentin polis teşkilatı 2022 yılı içerisinde günümüzdeki değeri yaklaşık 26 milyon dolar tutarında ola kayıp paranın şehirdeki polis karakoluna teslim edildiğini açıklamıştır?sorusu soruldu. Peki, Kim Milyoner Olmak İster sorusu cevabı nedir?

HANGİ BAŞKENTİN POLİS TEŞKİLATI 2022 YILI İÇERİSİNDE GÜNÜMÜZDEKİ DEĞERİ YAKLAŞIK 26 MİLYON DOLAR TUTARINDA OLA KAYIP PARANIN ŞEHİRDEKİ POLİS KARAKOLUNA TESLİM EDİLDİĞİNİ AÇIKLAMIŞTIR?

A:Kopenhag

B:Buenos Aires

C:Tokyo

D: Yeni Delhi

Cevap: C