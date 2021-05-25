Hanefi Avcı kimdir? Hanefi Avcı nereli ve kaç yaşında? Hanefi Avcı biyografisi

Eski Emniyet Müdürü Hanefi Avcı ismi son günlerde tekrar gündeme geldi. . 'Haliç'te Yaşayan Simonlar' kitabıyla, bir dönem adından çokça söz ettiren Hanefi Avcı kimdir? Hanefi Avcı nereli ve kaç yaşında? Hanefi Avcı biyografisi

"Haliç'te Yaşayan Simonlar, Dün Devlet Bugün Cemaat" adlı kitabı 2010 tarihinde yazarak Türkiye'nin gündemine oturan, daha sonra tutuklanan eski emniyet müdürü Hanefi Avcı biyografisi...

HANEFİ AVCI KİMDİR?

Hanefi Avcı (d. 1956, Karabıyıklı, Pazarcık, Kahramanmaraş) Türk bürokrat ve polis amiri. 19 Temmuz 2013'te İstanbul 9. Ağır Ceza Mahkemesi tarafından karara bağlanan Devrimci Karargâh davasında 15 yıl 4 ay 15 gün hapis cezasına çarptırıldı.

Eğitimi

1956 yılında Kahramanmaraş'ın Pazarcık ilçesinin Karabıyıklı köyünde dünyaya gelen Hanefi Avcı, öğrenim yaşamına doğduğu köydeki Karabıyıklı İlkokulu'nda başladı. Ortaokulu Gaziantep'teki Karşıyaka Ortaokulu'nda, liseyi ise Ankara'daki Polis Koleji'nde bitirdi. Ardından Polis Enstitüsü'nde okudu ve lisans öğrenimi için girdiği Ankara Üniversitesi Hukuk Fakültesi'nden 1980 yılında mezun oldu.

Kariyeri

Hanefi Avcı daha sonra İçişleri Bakanlığı'na girdi ve bu dönemde sırasıyla Mersin merkez ve Gülnar ilçelerinde görev yaptı. Daha sonra Diyarbakır ve İstanbul illerinde şube müdürlüklerinde çalıştı.

1996 yılında Emniyet Genel Müdürlüğü istihbarat dairesinin başkan yardımcısı oldu. Bu görevi sürdürürken 4 Şubat 1997'de Susurluk skandalı'nı araştıran TBMM komisyonuna ifade verdi. İfadesinde terörle mücadele adı altında Mehmet Ağar, Korkut Eken, Veli Küçük gibi isimler hakkında suçlamalarda bulundu.

28 Şubat süreci'nde bu görevdeyken köstebek olayı olarak da bilinen deniz kuvvetlerindeki Batı Çalışma Grubu belgelerinin Emniyet İstihbarat Dairesi'ne sızdırılması olayı meydana geldi. Avcı, olay patlak verdikten sonra darbe hazırlığı varsa, bunu izlemenin polisin görevi olduğunu savundu. Bu olay nedeniyle tutuklanan daire başkanı Bülent Orakoğlu açığa alındı, Avcı ise istihbarat dairesindeki görevinden alındı ve ana komuta kontrol merkezi kadrosuna atandı. Daha sonra açılan "köstebek davası"nda bütün sanıklar beraat etti.

Katıldığı bir televizyon programında Millî İstihbarat Teşkilatı hakkında yaptığı açıklamalar nedeniyle "devletin gizli kalması gereken sırlarını ifşâ etmek" ile suçlandı ve 10 Şubat 1998'de açığa alındı. Daha sonra Ankara 1 No'lu Devlet Güvenlik Mahkemesi'nin nöbetçi hakimi Tanju Güvendiren'in kararıyla 20 Şubat 1998'de tutuklanarak Beypazarı Cezaevi'ne kondu. 2 Mart 1998'de tutuksuz yargılanmak üzere tahliye edilen Avcı, hakkında açılan davadan da beraat etti.

Beraat ettikten sonra idare mahkemesi kararıyla görevine geri döndü. 2003'e kadar geri hizmetlerde çalıştı. 2003 yılında Emniyet Genel Müdürlüğü Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Daire Başkanlığı'na getirildi. Avcı; 2005 yılında geçici olarak, 2006 yılında ise asaleten Edirne İl Emniyet Müdürü oldu. 2006 yılında TASAM'ın "stratejik vizyon sahibi bürokrat ödülü"nü kazandı.

Hanefi Avcı, Edirne İl Emniyet Müdürlüğü yaptığı sırada, 18 Haziran 2009 tarihinde Resmî Gazete'de yayımlanan ortak kararname ile Eskişehir İl Emniyet Müdürlüğü'ne atandı.

Kitapları ve tutukluluğu

Ağustos 2010 tarihinde "Haliç'te Yaşayan Simonlar" adlı kitabı Angora Yayıncılık tarafından basıldı. Kitabında Gülen Cemaati'nin emniyet teşkilâtında örgütlendiğini ve telefon dinlemesi dahil yasadışı faaliyetlerde bulunduğunu iddia etti. Daha sonra merkeze alınmayı talep etti, talebi kabul edildi

Avcı, Devrimci Karargâh örgütüne yardım etmek suçlamasıyla 28 Eylül 2010 tarihinde tutuklanarak Silivri Cezaevi'ne kondu. İstanbul 12. Ağır Ceza Mahkemesi, aralarında Hanefi Avcı'nın da bulunduğu 14'ü tutuklu 22 kişi hakkında hazırlanan iddianameyi kabul etti.

Son olarak "Devrimci Karargâh Örgütü üyesi oldukları ve örgüte yardım ettikleri öne sürülen 89 sanığın yargılandığı davada mütalaasını açıklayan cumhuriyet savcısı, eski Emniyet Müdürü Hanefi Avcı 'nın 22 yıl 9 aydan 49 yıl 6 aya kadar hapisle cezalandırılmasını istedi.

Hanefi Avcı, 2011 milletvekili seçimleri için İstanbul 3. bölgeden bağımsız milletvekili adayı oldu. Fakat seçimlerden birkaç gün önce çekildiğini açıkladı.

Devrimci Karargâh Örgütü'ne yardım ettiği gerekçesiyle 15 yıl 4 ay 5 gün hapis cezası alan eski emniyet müdürü Hanefi Avcı, Anayasa Mahkemesi'nin hak ihlâli tespit etmesi neticesinde 20 Haziran 2014'te tahliye oldu.

Kitapları