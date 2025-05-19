Hande Yener, Harbiye Cemil Topuzlu Açıkhava Tiyatrosu'nda sahne aldı. Yener'in konserde kullandığı ifadeler gündem oldu. Peki, Hande Yener ne dedi?Hande Yener konser sözleri ne?

HANDE YENER NE DEDİ?

Hande Yener, konser sahnesinden "Bu enerjimiz, isteğimiz, sevgimizle biz bu devri çok güzel devireceğiz"

"Zaman her zaman kötüydü aslında. Geçmişe baktığımda da neler neler olmuştu. O yüzden ben eminim bizim bu sevgimiz, gücümüz, enerjimiz, bu isteğimizle biz bu deviri çok güzel devireceğiz. Gençlerimizdeki coşku, memleket sevdası, dürüstlük, içtenlik, gerçeklik… Bunu görmemem mümkün mü? Hissetmemek mümkün mü? Gençler, önünüzde eğiliyoruz. Varlığımız Türk varlığına armağan olsun, evet olsun, oldu bile! İyi ki varsınız. 25 yıldır bu işi yapıyorum ama bu yeni gelen nesil tekrar doğmamı sağladı. Bu bir gerçek." dedi.

Yener ayrıca 'Gençlerimiz, ülkemizin geleceğidir. Gençlerimiz, ülkemizin çiçekleridir, başımızın tacıdır. Sizin gönlünüz kırılmasın. Kimse kırmasın o gönlünüzü. Çok tatlısınız, çok güçlüsünüz.' ifadelerini kullandı.