Hande Yener, Genç Sevgilisinden Ayrıldığı Haberlerini Yalanladı: Biz Ateşli Bir Çiftiz
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Hande Yener, Genç Sevgilisinden Ayrıldığı Haberlerini Yalanladı: Biz Ateşli Bir Çiftiz

2015'te aşk yaşamaya başladığı 33 yaşındaki manken Ümit Cem Şenol ile ayrıldığı haberlerini yalanlayan Hande Yener, "Benim hızıma yetişemezsiniz. Biz ateşli bir çiftiz. Emekli çiftlerden değiliz" dedi.

Hande Yener, son bir ayda iki kez ayrılıp barıştığı kendisinden 12 yaş küçük sevgilisi Cem Ümit Şenol ile ilişkisi hakkında konuştu.

SON İKİ AYDA İKİ KEZ AYRILDILAR

45 yaşındaki şarkıcı Hande Yener, 2015'te aşk yaşamaya başladığı 33 yaşındaki manken Ümit Cem Şenol ile Kasım 2016'da nişanlanmıştı. Çift, son iki ayda iki kez ayrılmışlardı.

"BİZ ATEŞLİ BİR ÇİFTİZ"

Hande Yener, Antalya'daki 'Myfest 2018' festivali kapsamında sahneye çıktı. Ümit Cem Şenol'u soranlara "Benim hızıma yetişemezsiniz. Biz ateşli bir çiftiz. Emekli çiftlerden değiliz. İlişkimizin adrenalin dozu fazla. Ben de enerjisi yüksek bir kadınım. Bir anlık kızgınlıkla alınmış kararlar ama hepsi geçti, barıştık" dedi.

Hande Yener, nişanda sevgilisinin kucağına oturmuştu;

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