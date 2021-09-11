Hande Subaşı kimdir? Nerelidir? Kaç yaşındadır? Ne iş yapmaktadır? Hande Subaşı hayatı ve biyografisi nedir? - Haberler
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Hande Subaşı kimdir? Nerelidir? Kaç yaşındadır? Ne iş yapmaktadır? Hande Subaşı hayatı ve biyografisi nedir?

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Hande Subaşı kimdir? Nerelidir? Kaç yaşındadır? Ne iş yapmaktadır? Hande Subaşı hayatı ve biyografisi nedir?

Hande Subaşı, Kanal D'de yayınlanacak olan Çok Güzel Hareketler Bunlar yılbaşı konuğu olarak seyirci ile buluştu. Miss Turkey 2005 güzeli seçilen ve daha sonra Miss World yarışmasında Türkiye'yi temsil etmiştir. Hande Subaşı kimdir? Nerelidir? Kaç yaşındadır? Ne iş yapmaktadır? Hande Subaşı hayatı ve biyografisi nedir?

Hande Subaşı, Kanal D'de yayınlanacak olan Çok Güzel Hareketler Bunlar yılbaşı konuğu olarak seyirci ile buluştu. Miss Turkey 2005 güzeli seçilen ve daha sonra Miss World yarışmasında Türkiye'yi temsil etmiştir. Hande Subaşı kimdir? Nerelidir? Kaç yaşındadır? Ne iş yapmaktadır? Hande Subaşı hayatı ve biyografisi nedir? İşte detaylar haberimizde...

HANDE SUBAŞI KİMDİR?

Hande Subaşı 21 Şubat 1984'te doğan, Türk oyuncu ve mankendir.

1984 yılında Ankara'da doğan Hande Subaşı, orta ve lise eğitimini Ankara Özel Tevfik Fikret Lisesinde tamamladıktan sonra İstanbul Üniversitesi Fransızca Mütercim Tercümanlık bölümünden mezun oldu. 2005'te katıldığı Miss Turkey güzellik yarışmasını kazandı. Sonra Miss World yarışmasında Türkiye'yi temsil etti ve en iyi Ulusal Kostümü ödülünü aldı. Adak ve Kuşdili gibi televizyon dizilerinde oynadıktan sonra ATV'de yayınlanan Elveda Rumeli adlı dizide Vahide karakterlerini canlandırdı. 2009'da Gelecekten Bir Gün ve Mahsun Kırmızıgül'ün yönettiği Güneşi Gördüm iki tane filmlerinde oynadı. Ve Elde Var Hayat dizisiyle kamera karşısına geçti. 29 Ekimde vizyona giren Anadolu Kartalları filminde Çelist Burcu karakteriyle sinemada yer aldı. 2012 yılında Show TV'de yayınlanan Düşman Kardeşler adlı dizide "Selin" karakterini oynamaya başlamıştır. En son Merhamet adlı televizyon dizisine konuk oyuncu olarak katılmıştır. Diriliş Ertuğrul dizisinde Aykız karakterini canlandırdı ve senaryo gereği diziden ayrıldı. Haberler.com kısaca bilgiler sizlerle. Aşağıdan haberimizi okumaya devam edebilirsiniz.

Hande Subaşı kimdir? Nerelidir? Kaç yaşındadır? Ne iş yapmaktadır? Hande Subaşı hayatı ve biyografisi nedir?

FİLMOGRAFİ

Adak (2006)

Kuşdili (2006)

Elveda Rumeli (2007-2009)

Gelecekten Bir Gün (2009)

Güneşi Gördüm (2009)

Elde Var Hayat (2010) Haberler.com son dakika haberler, gündem haberler ve tarafsız haberler için okumaya devam edin.

Anadolu Kartalları(2011)

Düşman Kardeşler Selin (2012)

Merhamet (2013)

Diriliş: Ertuğrul - Aykız (2014 -2015)

ÖZEL HAYATI

Hande Subaşı 2012 yılında iş adamı Can Tursan ile hayatını birleştirmişti.4 yıllık eşi iş adamı Can Tursan'dan anlaşmalı olarak mart ayında boşanmıştır.

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Haber: Hande Subaşı kimdir? Nerelidir? Kaç yaşındadır? Ne iş yapmaktadır? Hande Subaşı hayatı ve biyografisi nedir? - Haberler
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