Hande Subaşı kimdir? Hande Subaşı hayatı ve biyografisi! Hande Subaşı kaç yaşında, nereli?
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Hande Subaşı kimdir? Hande Subaşı hayatı ve biyografisi! Hande Subaşı kaç yaşında, nereli?

Hande Subaşı kimdir? Hande Subaşı hayatı ve biyografisi! Hande Subaşı kaç yaşında, nereli?
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Sosyal medya paylaşımları ve açıklamaları ile magazin gündeminden düşmeyen Hande Subaşı, vatandaşların merak konusu oldu. İşte Hande Subaşı hakkında merak edilenler. Hande Subaşı hayatı ve biyografisi. Hande Subaşı kimdir?

Magazin gündeminde sık sık kendine yer bulan ve sosyal medya açıklamaları ile dikkat çeken Hande Subaşı merak konusu oldu. İşte Hande Subaşı hakkında merak edilen Hande Subaşı kimdir, Hande Subaşı hayatı ve biyografisi gibi konuların detayları…

HANDE SUBAŞI KİMDİR?

Doğum tarihi:21 Şubat 1984

Kaç yaşında: 37yaşında

Nereli: Ankara

Boy: 1,8 m

21 Şubat 1984 tarihinde Ankara'da doğan Hande Subaşı, orta ve lise eğitimini Ankara Özel Tevfik Fikret Lisesinde tamamladıktan sonra İstanbul Üniversitesi Fransızca Mütercim Tercümanlık Bölümünden mezun oldu. 2005'te katıldığı Miss Turkey güzellik yarışmasını birincilikle tamamladıktan sonra Miss World yarışmasında Türkiye'yi temsil etti ve En İyi Ulusal Kostüm Ödülü'nü aldı. Adak ve Kuşdili gibi televizyon dizilerinde oynadı. 2009'da Gelecekten Bir Gün ve Mahsun Kırmızıgül'ün yönettiği Güneşi Gördüm filmlerinde, ayrıca Elde Var Hayat dizisinde oynadı. 29 Ekim 2011'de vizyona giren Anadolu Kartalları filminde Çelist Burcu karakteriyle yer aldı. 2012 yılında Show TV'de yayımlanan Düşman Kardeşler adlı dizide Selin karakterini canlandırdı. Merhamet adlı televizyon dizisine konuk oyuncu olarak katıldı. Diriliş Ertuğrul dizisinde Aykız karakterini canlandırdı ve senaryo gereği diziden ayrıldı. 2017-2018 yıllarında Bahtiyar Ölmez dizisinde Aylin karakterini canlandırdı.

FİLMOGRAFİ

• Adak (2006)

• Kuşdili (2006)

• Elveda Rumeli (2007-2009)

• Gelecekten Bir Gün (2009)

• Güneşi Gördüm (2009)

• Elde Var Hayat (2010)

• Anadolu Kartalları (2011)

• Düşman Kardeşler (2012)

• Merhamet (2013)

• Diriliş Ertuğrul (2014 -2015)

• Bahtiyar Ölmez (2017-2018)

• Aşk Uykusu (2017)

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