Hande Sarıoğlu kimdir? Hande Sarıoğlu kaç yaşında, biyografisi nedir?
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Hande Sarıoğlu kimdir? Hande Sarıoğlu kaç yaşında, biyografisi nedir?

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Hande Sarıoğlu kimdir? Hande Sarıoğlu kaç yaşında, biyografisi nedir?

Aşk-ı Memnu dizisinde düğün organizatörü rolünde konuk oyuncu olarak yer aldı. 2010 yılında Star TV'de Mehmet Ali Erbil'in sunduğu Çarkıfelek programında yer alan Hande Sarıoğlu kimdir? Hande Sarıoğlu kaç yaşında, nereli? Hande Sarıoğlu mesleği nedir? Hande Sarıoğlu hayatı ve biyografisi nedir?

Aşk-ı Memnu dizisinde düğün organizatörü rolünde konuk oyuncu olarak yer aldı. 2010 yılında Star TV'de Mehmet Ali Erbil'in sunduğu Çarkıfelek programında yer alan Hande Sarıoğlu kimdir? Hande Sarıoğlu kaç yaşında, nereli? Hande Sarıoğlu mesleği nedir? Hande Sarıoğlu hayatı ve biyografisi nedir? İşte detaylar haberimizde…

HANDE SARIOĞLU KİMDİR?

Hande Lala Sarıoğlu (d. 19 Eylül 1988; Akçakoca, Düzce) Türk sunucudur.

19 Eylül 1988 tarihinde Düzce'nin Akçakoca ilçesinde doğdu. Üniversite eğitimini İstanbul Kültür Üniversitesi Türk Dili ve Edebiyatı Bölümünde tamamladı.

Aşk-ı Memnu dizisinde düğün organizatörü rolünde konuk oyuncu olarak yer aldı. 2010 yılında Star TV'de Mehmet Ali Erbil'in sunduğu Çarkıfelek programında yer aldı.

2011'de Pasaport adındaki yarışma programında Ümit Erdim ile birlikte sunuculuk yaptı. Daha sonra FOX'ta Kaç Para Kaç programının sunuculuğunu yaptı. Şubat 2016'da TV8 kanalında başlayan Böyle Çok Daha Güzelsin programında Alp Kavasoğlu ve Sema Çelebi ile birlikte jüri üyesi olarak yer aldı.

2017'nin ağustos ayından itibaren Tivibu Spor'da çalışmaya başlayan Sarıoğlu, 13 Mayıs 2019 tarihinden itibaren Habertürk'te çalışmaya başladı. Emin Çağlar ve Fatih Altaylı'nın yorumculuk yaptığı Spor Saati programını sundu. 2 Aralık 2019'daki programda Altaylı ile tartıştıktan sonra programın sunuculuğunu bıraktı. Habertürk'te spor haberlerini sunan Sarıoğlu, sosyal medya hesabından paylaştığı bir video nedeniyle işine son verildiğini açıkladı.

Gündem Editörü - Sümeyye Trabzon
Sümeyye Trabzon
Gündem Editörü
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