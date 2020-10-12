Hande Kazanova kimdir? Hande Kazanova kaç yaşında, nereli? Hande Kazanova eşi kim?

Burç yorumları ile dikkat çeken Hande Kazanova kim? Oyuncu olarak ekranlarda görünen Kazanova, İzmir'de doğdu ve eğitimine İstanbul Üniversitesi İdari Bilimler Fakültesinde devam etti. Hande Kazanova biyografisi haberimizde.

Zişan Hande Kazanova tam adına sahip isim, dizi ve sinema oyuncusu olarak adını duyurdu. TRT İstanbul Radyosunda tiyatroculuk dersleri aldı, 2000 yılında astroloji yazarı oldu. 2016 yılında Uluslararası Astroloji Araştırmaları Topluluğu sınavına katıldı. İşte, Hande Kazanova özgeçmişi...

HANDE KAZANOVA KİMDİR?

Kazanova, 25 Eylül 1973 tarihinde İzmir'de dünyaya geldi. İlkokulu Alaybey İlkokulu ortaokulu ve liseyi İzmir Fatih Koleji'nde tamamladı ve 1992 yılında İstanbul Üniversitesi İdari Bilimler Fakültesinde eğitim aldı. 1993 yılında Türkiye'yi temsil ettiği Miss Internatonial yarışmasında ilk 10'da yer aldı. TRT İstanbul Radyosunda tiyatroculuk dersleri aldı. 2000 yılında Kiss TV'de VJ Hande Kazanova programını sundu. Astrolojide ilk eğitimini 2001- 2003 yılları arasında Göklerin Bilgeliği Okulundan aldı.

İleri seviye ve Klasik Astroloji eğitimini Astro Art Astroloji Okulu'nda tamamladı. Mart 2006 yılından itibaren Yeni Aktüel Dergisi'ndeAstroloji sayfalarını hazırlamaya başladı. Mart 2009'dan itibaren Habertürk Gazetesi'nin ve Haberturk.com'un astroloji yorumlarını yapıyor. 2016 yılında Uluslararası Astroloji Araştırmaları Topluluğu (İnternational society for Astrological Research) sınavını tamamlayarak İSAR CAP ünvanını aldı. Profesyonel AstrolojiOrganizasyonu olan OPA'nın üyesi olan Kazanova, 2011 yılında Gürcan Yücel ile dünyaevine girdi.