Hande Erçel ve Kerem Bürsin hayranlarını üzecek gelişme
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Hande Erçel ve Kerem Bürsin hayranlarını üzecek gelişme

Hande Erçel ve Kerem Bürsin hayranlarını üzecek gelişme
Snob Magazin - Haberler | Magazin

FOX TV'nin sevilen dizisi Sen Çal Kapımı, final yaparak ekran macerasını noktalıyor. İşte detaylar...

Yapımcılığını MF Yapım'ın üstlendiği, yönetmen koltuğunda Altan Dönmez'in oturduğu, başrollerini; Hande Erçel, Kerem Bürsin, Neslihan Yeldan, Evrim Doğan, Anıl İlter ve Elçin Afacan'ın paylaştığı Sen Çal Kapımı dizisi, 52. bölümüyle final yapacak.

Çekimleri tamamlanan dizinin oyuncuları ise son set gününde duygusal anlar yaşadı. Dizinin başrol oyuncusu Hande Erçel, son set gününe gelen basın mensuplarına yaptığı açıklamada "Çığlık çığlığa bir veda yapıyoruz. Benim için o kadar güzel bir deneyim oldu ki. Bu kadar güzel insanlarla tanıştım. Ben kendi adıma çok mutluyum" dedi.

Hande Erçel ve Kerem Bürsin hayranlarını üzecek gelişme
Hande Erçel ve Kerem Bürsin hayranlarını üzecek gelişme

Kaynak: Snob Magazin

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