Hande Erçel, mavi mayolu pozlarıyla takipçilerini mest etti
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Hande Erçel, mavi mayolu pozlarıyla takipçilerini mest etti

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Uzun süredir Kerem Bürsin'le adı anılan ve bu sırrı daha fazla saklayamayan Hande Erçel, sosyal medya paylaşımıyla beğeni butonunu yıktı geçti. Erçel'in mayolu pozlarına bir saatte 2 milyondan fazla beğeni geldi.

Hande Erçel ile Kerem Bürsin, başrolü oldukları Sen Çal Kapımı dizisinin sezon finali yapmasıyla birlikte Maldivler tatiline gitmiş dönüşte ise el ele yakalanmışlardı. Kerem Bürsin ise paylaştığı Maldivler fotoğrafıyla aşkını ilan etmişti.

Instagram'da 21 milyonla en çok takipçisi olan ünlüler arasında yer alan Erçel, sevgilisi Kerem Bürsin ile gittiği aşk tatilinden yeni fotoğraflar yayınladı.

KISA SÜREDE BEĞENİ BUTONU ÇÖKTÜ

27 yaşındaki oyuncu, mavi mayosu ile objektif karşısında verdiği pozları 1 saatte, yaklaşık 2 milyon beğeni aldı.

İşte Hande Erçel'in çok beğenilen mavi mayolu pozları;

Hande Erçel, mavi mayolu pozlarıyla takipçilerini mest etti
Hande Erçel, mavi mayolu pozlarıyla takipçilerini mest etti
Hande Erçel, mavi mayolu pozlarıyla takipçilerini mest etti
Hande Erçel, mavi mayolu pozlarıyla takipçilerini mest etti
Hande Erçel, mavi mayolu pozlarıyla takipçilerini mest etti
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