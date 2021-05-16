Hande Erçel, mavi mayolu pozlarıyla takipçilerini mest etti

Uzun süredir Kerem Bürsin'le adı anılan ve bu sırrı daha fazla saklayamayan Hande Erçel, sosyal medya paylaşımıyla beğeni butonunu yıktı geçti. Erçel'in mayolu pozlarına bir saatte 2 milyondan fazla beğeni geldi.