Hande Erçel'in Kerem Bursin ile uzun öpüşme sahnesi kafaları karıştırdı
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Hande Erçel'in Kerem Bursin ile uzun öpüşme sahnesi kafaları karıştırdı

Sen Çal Kapımı isimli dizide rol alan Hande Erçel ve Kerem Bursin'in uzun öpüşme sahnesi kafaları karıştırdı. Güzel oyuncunun Murat Dalkılıç'tan Kerem Bursin yüzünden ayrıldığı iddiaları ortaya atılmıştı.

20.07.2020 09:41 | Son Güncelleme: 20.07.2020 10:29

Murat Dalkılıç ile olan birlikteliği sürpriz bir şekilde sonlandıran Hande Erçel'i rol aldığı dizide Kerem Bürsin ile öpüşme sahnesinin kamera arkası sosyal medyada gündem oldu.

KAFALAR İYİCE KARIŞTI

İlişkisini Kerem Bursin ile olan yakınlığından dolayı sonlandırdığı konuşulan Hande Erçel'in kamera arkası öpüşme sahnesi kafaları iyice karıştırdı.

AYRILIĞI SOSYAL MEDYADAN DUYURMUŞTU

Hande Erçel, önceki gün sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada şu ifadeleri kullanmıştı: "Bugün çıkan haberlerden sonra gündemi daha fazla meşgul etmemek adına konuya açıklık getirerek, Murat'la ilişkimizi dostça noktalandırdığımızı paylaşmak durumunda hissediyorum. Murat hayatımın en zorlu günleri olarak hatırlayacağım zamanlarımda sadece sevgili değil, bana dost olmuş, yol arkadaşlığı yapmış kıymetli biridir. Bu yüzden de ayrılık iki insanın ilişkisinin bitirmiş olsa da yine belirtmek isterim ki dost kalmak tek istediğimizdir ve uzun yılların getirisi olarak yakın çevremiz hala aynıdır. Bu süreçte aldığımız karara saygı duymanızı ve haberlerinizi yaparken bu hassasiyeti ve anlayışı gözetmenizi rica ederim."

Hande Erçel'in Kerem Bursin ile uzun öpüşme sahnesi kafaları karıştırdı
Haber Yorumları (3)
UTANMA DUYGUSU: Evet aslinda banane, , ama gercekten insanlari anlayamiyorum. . evli olmadigi biriyle insanlarin ve kameralarin önünde bu kadar acik ve umursamazca rahatca öpüsebilmek. . Gercekten insanlar utanmiyor mu hic. . sanat icin ama bahanesinin arkasina saklaninca gercekten masum mu olunuyor? Kendileri aileleri nasil kaldiriyor mideleri? Kesinlikle su-i zanda bulunmak amacinda degilim sadece anlayamiyorum :( Allah hidayet versin
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TAHTAKURUSU: şimdi herşey anlaşıldı. 45 saniye öpüşme mi olur?
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YÜKSEL ERZİNCAN: Utanmazlıkların, , rezilliklerin, . ahlaksızlıkların gölgesinde bir yaşam. Bu şekil bir yaşantıyı kendileri için'' paye'' gibi gören zavallılar. . .
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