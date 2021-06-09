Hande Erçel'in açtığı davayı kaybeden fenomen Alp Kılınç'tan çok konuşulacak paylaşım: Sadakam olsun
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Hande Erçel'in açtığı davayı kaybeden fenomen Alp Kılınç'tan çok konuşulacak paylaşım: Sadakam olsun

Haberler.com / Ecem Altan - Haberler | Magazin

Hande Erçel'e "Bazlama surat" dediği için davalık olan ve bin TL tazminat ödemesine karar verilen fenomen Lütfi Alp Kılınç, sosyal medya hesabından çarpıcı bir paylaşım yaptı. Instagram hesabından dava haberinin fotoğrafını yayınlayan Kılınç, "Başımın gözümün sadakası olsun" dedi.

Şimdilerde FOX TV'de yayınlanan Sen Çal Kapımı dizisinde başrol oynayan Hande Erçel, sosyal medyada fotoğrafına "Bazlama surat" yorumu yapan fenomen Lütfü Alp Kılınç'a 15 bin lira istemiyle açtığı tazminat davasında, bin lira tazminat kazandı.

HANDE, ALP'E AÇTIĞI DAVAYI KAZANDI

Asliye Ceza Mahkemesi'nde görülen davada mahkeme, "hakaret" suçundan Lütfü Alp Kılınç'a 109 gün adli para cezası verdi. Ceza günlüğü 20 TL'den 2 bin 180 TL'ye çevrildi. Kararın ardından Hande Erçel, Kılınç'a 15 bin liralık manevi tazminat davası açtı. Davayı kısmen kabul eden mahkeme, Alp Kılınç'ın Hande Erçel'e bin lira tazminat ödemesine karar verdi.

Hande Erçel, Alp Kılınç'ın bu paylaşımının ardından herhangi bir açıklama yapmadı.

"BAŞIMIN GÖZÜMÜN SADAKASI OLSUN"

Erçel'in açtığı davayı kaybeden Kılınç, 768 bin takipçisinin olduğu Instagram hesabından dikkat çeken bir paylaşım yaptı. Dava haberinin bir fotoğrafını yayınlayan fenomen, oyuncuyu hedef alarak "Sayemde bişektomi (yanak estetiği) yaptırdın bugünkü eserini bana borçlusun 1000 TL'de başımın gözümün sadakası olsun" ifadelerini kullandı.

Hande Erçel'in açtığı davayı kaybeden fenomen Alp Kılınç'tan çok konuşulacak paylaşım: Sadakam olsun
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Hande Erçel'in açtığı davayı kaybeden fenomen Alp Kılınç'tan çok konuşulacak paylaşım: Sadakam olsun - Haberler Magazin
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