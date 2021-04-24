Hande Erçel ile tatile çıkan Kerem Bürsin, 5 yıl sonra eski aşkı Serenay Sarıkaya'yı sildi

Şimdilerde Maldivler'de tatil yapan Hande Erçel ile Kerem Bürsin cephesinde yeni bir gelişme yaşandı. Erçel ile bir ilişkiye başladığı ileri sürülen Bürsin, Instagram'daki bir fotoğrafında yer alan eski sevgilisi Serenay Sarıkaya'nın adını kaldırdı. Oyuncunun 5 yıl sonra yaptığı bu hamlenin Erçel'in isteği olduğu konuşuluyor.

Kendisi gibi oyuncu olan Serenay Sarıkaya ile dört yıllık ilişkisi 2019'da sona eren Kerem Bürsin, uzun süre özel hayatında sessiz kalmıştı. Haklarında çıkan aşk iddialarını her seferinde yalanlayan Bürsin ile dizideki partneri Hande Erçel, geçtiğimiz günlerde birlikte Maldivler tatiline çıktı. Hatta ikili birbirinin fotoğrafını çekerek sosyal medya hesaplarından da paylaştı.

SERENAY'I SİLDİ

Instagram'da tatil pozları yayınlayan Bursin ile Erçel'in yorum kısmında mesajlaşması sosyal medyada gündem oldu. Yakışıklı oyuncunun kısa süre sonra gelen flaş hamlesi ise dikkat çekti.

Hande Erçel, Kerem Bürsin'in Instagram hesabında eski aşkı Serenay Sarıkaya'yı etiketlediği fotoğraflarının olduğunu fark etti. Kerem Bürsin, hiç düşünmeden 5 senelik ilişkisini bir kalemde sildi. Eski sevgilisi Serenay Sarıkaya'yı 2016 yılında birlikte gittikleri tatilden çekilen bir kareye etiketleyen Kerem Bürsin, neredeyse beş sene sonra 'Serenay Sarıkaya' etiketini kaldırdı.