Hande Erçel ile Kerem Bürsin'in aşk yaşadığı iddiası

Sen Çal Kapımı dizisinin iki başrolü Hande Erçel ile Kerem Bürsin arasındaki aşk dedikoduları uzun süredir magazin gündemini meşgul ediyordu. Her fırsatta bu iddiaları yalanlayan ikili, Maldivler dönüşü el ele kameralara yakalandı. İkiliden bu görüntülere ilişkin henüz bir açıklama gelmezken, aşk iddiaları belgelenmiş oldu.

Uzun bir zamandır aşk yaşayıp yaşamadıkları merak konusu olan Hande Erçel ile Kerem Bürsin, Maldivler dönüşü el ele kameralara yansıdı. İkilinin o görüntüleri sosyal medyada olay oldu.

MALDİVLER DÖNÜŞÜ YAKAYI ELE VERDİLER

İkili geçtiğimiz hafta gittikleri Maldivler dönüşü yakayı ele verdi. Sosyal medyaya bomba gibi düşen görüntülerde Erçel ve Bürsin'in el ele olduğu görüldü. İkiliden bu görüntülere ilişkin henüz bir açıklama gelmezken kullanıcılar, aşkın belgelendiği bu kareyi çok konuştu.

AŞKIN SİNYALİNİ VERMİŞTİ

Öte yandan Kerem Bürsin, geçtiğimiz günlerde yaptığı, "Her an her şey olabilir güzelim" açıklaması ile aşk yaşadıklarını üstü kapalı bir şekilde ima etmişti.