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Hande Erçel ile ilgili haber olay yarattı

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Hande Erçel ile ilgili haber olay yarattı

Glamour İngiltere Dergisi'nin makalesinde "Hande Erçel 2021 itibariyle dünyanın en güzel kadını seçilmiştir" şeklinde yer aldı. 27 yaşındaki ünlü oyuncu ile ilgili bu haber, karışıklığa yol açtı.

İngiliz Glamour dergisinin süper model Thylane Blondeau hakkında web sitesinde yayınladığı bir haber ortalığı karıştırdı. Dergi, modelin bağımsız eleştirmen TC Candler'ın 1990'dan beri her sene yaptığı 'Yılın en güzel yüzleri' listesinin 6 yaşındayken birincisi olduğunu, 2021'de bu unvanın Hande Erçel'e gittiğini yazdı. Ancak derginin haberinde bir yanlışlık var. Çünkü 'Yılın en güzel yüzleri' listesi, 30 Kasım'da belli olacak.

Bu yanlış bilginin ardından Ürdün'de bir site, "Glamour Hande Erçel'i 2021'in en güzel kadını ilan etti" şeklinde bir haber yaptı.

Yapılan haberler, Türkiye'de de sosyal medyaya bu şekilde yansıdı. Oysaki Hande Erçel sadece TC Candler'ın listesine giren 100 adaydan bir tanesi.

Hayranlarının önerisi ve oylarıyla belirlenen ilk 100'e giren yüzler arasında Hande Erçel ile birlikte Çağatay Ulusoy, Akın Akınözü, Barış Murat Yağcı var.Erçel'in uluslararası rakipleri ise David Beckham, Dua Lipa, Scarlett Johansson, Natalie Portman ve Zendaya'nın da aralarında bulunduğu dünyaca ünlü yıldızlar.

Hande Erçel ile ilgili haber olay yarattı

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Haber: Hande Erçel ile ilgili haber olay yarattı - Haberler Magazin
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