Hande Erçel ile ilgili haber olay yarattı

Bu yanlış bilginin ardından Ürdün'de bir site, "Glamour Hande Erçel'i 2021'in en güzel kadını ilan etti" şeklinde bir haber yaptı.

Yapılan haberler , Türkiye'de de sosyal medyaya bu şekilde yansıdı. Oysaki Hande Erçel sadece TC Candler'ın listesine giren 100 adaydan bir tanesi.

Hayranlarının önerisi ve oylarıyla belirlenen ilk 100'e giren yüzler arasında Hande Erçel ile birlikte Çağatay Ulusoy, Akın Akınözü, Barış Murat Yağcı var.Erçel'in uluslararası rakipleri ise David Beckham, Dua Lipa, Scarlett Johansson, Natalie Portman ve Zendaya'nın da aralarında bulunduğu dünyaca ünlü yıldızlar.

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