Hande Erçel'den aşk dedikodularına yanıt!

Oyuncu Hande Erçel, Nişantaşı'nda elbise provası yaptığı bir moda mağazası çıkışı objektiflere takıldı. Erçel, partneri Kerem Bürsin ile aşk yaşıyor mu? İddialara cevap verdi

Mekanda yaklaşık bir saat kalan oyuncu, karın yağdığı ilk gün evinde sütyenli fotoğrafını paylaşıp,hemen sonra yayından kaldırmasıyla ilgili, "Bir kostüm provasındaydım, yakında sürpriz bir proje var. O fotoğrafı tepki gelir diye kaldırmadım. Yanlışlıkla konmuş bir fotoğraftı. Yanlış yere koydum deyip bir an evvel sildim ama yayınlanmış oldu" şekilde konuştu.& ;

VİDEO - HANDE ERÇEL'DEN KEREM BÜRSİN AÇIKLAMASI

Erçel ayrıca rol aldıkları diziyi gündemde tutmak için son dönemde rol arkadaşı Kerem Bürsin'le aşk yaşıyorlarmış algısı oluşturmaya çalıştıkları yönündeki iddiaya da cevap verdi.& ;





Kaynak: Snob Magazin