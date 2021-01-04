Hande Erçel ve Murat Dalkılıç Instagram'dan birbirini takip etmeyi bıraktı

Ünlü oyuncu Hande Erçel, şarkıcı Murat Dalkılıç ile evlilik yolunda giden ilişkisini 6 ay önce ani bir kararla noktaladı. Erçel, geçtiğimiz aylarda yaptığı açıklamada Dalkılıç ile dostça ayrıldıklarını belirtti. Ayrılık sonrası konuyla ilgili herhangi bir açıklamada bulunmayan şarkıcı, Erçel'i sildi.

HANDE DE MURAT'I SİLDİ

Dalkılıç'ın bu hamlesinin ardından Hande Erçel de eski sevgilisini sosyal medyada takip etmeyi bıraktı. Ünlü oyuncunun bir süredir rol arkadaşı Kerem Bürsin ile aşk yaşadığı iddia ediliyor.

"ALEV BİTERSE İLİŞKİ BİTER"

Dalkılıç, geçtiğimiz günlerde katıldığı bir programda "İlişkiyi ne bitirir?" sorusuna "İlişki içindeki alev bitince, biter. O alev ayakta tutuyor ilişkiyi. İlişki içinde, ilk önce karşı tarafı düşünürüm. Onun ne istediğine önem veririm, merak ederim. Önceliğim karşı tarafın ne istediğidir" demişti. Şarkıcının bu sözleri, yaklaşık üç yıl birliktelik yaşadığı ve temmuz ayında yollarını ayırdığı oyuncu Hande Erçel'e gönderme olarak yorumlanmıştı.