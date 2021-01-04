Hande Erçel ve Murat Dalkılıç Instagram'dan birbirini takip etmeyi bıraktı
HABER SON DAKİKA MAGAZİN SPOR EKONOMİ FOTOGALERİ YAZARLAR TÜMÜ

Hande Erçel ve Murat Dalkılıç Instagram'dan birbirini takip etmeyi bıraktı

04.01.2021 13:21 | Son Güncelleme: 04.01.2021 15:09

Şarkıcı Murat Dalkılıç ve oyuncu Hande Erçel, yaklaşık altı ay önce ilişkilerini sonlandırdı. İlişkilerini dostça bitirdiklerini söyleyen çiftten Instagram'dan birbirini sildi.

Ünlü oyuncu Hande Erçel, şarkıcı Murat Dalkılıç ile evlilik yolunda giden ilişkisini 6 ay önce ani bir kararla noktaladı. Erçel, geçtiğimiz aylarda yaptığı açıklamada Dalkılıç ile dostça ayrıldıklarını belirtti. Ayrılık sonrası konuyla ilgili herhangi bir açıklamada bulunmayan şarkıcı, Erçel'i sildi.

HANDE DE MURAT'I SİLDİ

Dalkılıç'ın bu hamlesinin ardından Hande Erçel de eski sevgilisini sosyal medyada takip etmeyi bıraktı. Ünlü oyuncunun bir süredir rol arkadaşı Kerem Bürsin ile aşk yaşadığı iddia ediliyor.

Hande Erçel de eski sevgilisi Murat Dalkılıç'ı takip etmeyi bıraktı

"ALEV BİTERSE İLİŞKİ BİTER"

Dalkılıç, geçtiğimiz günlerde katıldığı bir programda "İlişkiyi ne bitirir?" sorusuna "İlişki içindeki alev bitince, biter. O alev ayakta tutuyor ilişkiyi. İlişki içinde, ilk önce karşı tarafı düşünürüm. Onun ne istediğine önem veririm, merak ederim. Önceliğim karşı tarafın ne istediğidir" demişti. Şarkıcının bu sözleri, yaklaşık üç yıl birliktelik yaşadığı ve temmuz ayında yollarını ayırdığı oyuncu Hande Erçel'e gönderme olarak yorumlanmıştı.

Hande Erçel de eski sevgilisi Murat Dalkılıç'ı takip etmeyi bıraktı
Hande Erçel de eski sevgilisi Murat Dalkılıç'ı takip etmeyi bıraktı
Hande Erçel ve Murat Dalkılıç Instagram'dan birbirini takip etmeyi bıraktı
Hande Erçel ve Murat Dalkılıç Instagram'dan birbirini takip etmeyi bıraktı
Haber Yorumları (3)
REALİST: yav ünlüler böyle yaparsa ünsüzler ne yapsın hani bizim abc miz
Cevap Yaz 1 Yayından Kaldır
FATİH: hande de ömür boyu bir ünlüden digeri ünlüye gececek, arada bir de yabanci sevgilileri olur sonra 50 yasinda ben aska inanmiyorum diyip sokakta köpek gezdirir. ahanda buraya yaziyorum. . . .
Cevap Yaz 6 Yayından Kaldır
MEHMET: ASK imis palavlarla bogulanlar
Cevap Yaz 3 Yayından Kaldır
500
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.

Manşet Haberler

Hakkımızda Künye İletişim Reklam Webmaster İşbirliği RSS Sitene Ekle
Haberler.com Facebook Sayfası Haberler.com Twitter Sayfası Haberler.com Instagram Sayfası
Haber Son Dakika Güncel Haberler Yerel Haberler Foto Galeri Yazarlar
Haberler Ekonomi Spor Magazin Dünya Gündem
Politika Fuat Oktay Yaşar Güler Pınar Gültekin Fahrettin Koca Recep Tayyip Erdoğan
Magazin Cemal Hünal Demet Özdemir Seren Serengil İbrahim Tatlıses
Spor Ömer Bayram Fatih Terim Samet Aybaba Sergen Yalçın Omar Elabdellaoui
Tüm Haberler Ocak Muğla Beşiktaş Kayserispor
Antoloji.com Hastane.com.tr Intersinema.com Yenikadin.com
Haberler.com Ios Uygulaması Haberler.com Android Uygulaması Haberler.com Huawei Uygulaması
Şu an buradasınız: Hande Erçel ve Murat Dalkılıç Instagram'dan birbirini takip etmeyi bıraktı - Haberler Magazin
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları haber kaynaklarına aittir, haberleri kopyalamayınız.

[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir] 4.1.2021 15:12:10. #1.15#
title