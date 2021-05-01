Hande Doğandemir'den sevindiren haber
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Hande Doğandemir'den sevindiren haber

Hande Doğandemir'den sevindiren haber
Snob Magazin - Haberler | Magazin

Dijital platform Exxen'de yayınlanan 'Hükümsüz' dizisinin sezon finalinden sonra detoks kampına giden Hande Doğandemir, koronavirüsü atlattığı ortaya çıktı. İşte detaylar...

Hande Doğandemir'in koronavirüsü atlattığı ortaya çıktı. Oyuncu, Instagram'dan video paylaşarak, "Bye Covid" yazdı. Son testi negatif çıkan Doğandemir'in virüsü hafif atlattığı öğrenildi. Karantina süreci biten oyuncuya kısa sürede binlerce geçmiş olsun mesajı geldi. Daha sonra Twitter'dan açıklama yapan oyuncu, "Geçmiş olsun dilekleriniz için teşekkürler... Lütfen kendinize dikkat edin" diye yazdı.

Kaynak: Snob Magazin

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