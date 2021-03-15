Hande Aydemir kimdir? Nereli, kaç yaşında, mesleği ne? Hande Aydemir'in hayatı ve biyografisi
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Hande Aydemir kimdir? Nereli, kaç yaşında, mesleği ne? Hande Aydemir'in hayatı ve biyografisi

15.03.2021 01:04 | Son Güncelleme: 15.03.2021 01:09
Hande Aydemir kimdir? Nereli, kaç yaşında, mesleği ne? Hande Aydemir'in hayatı ve biyografisi

Vatandaşlar tarafından merak edilen isimler arasında Hande Aydemir geliyor. Peki, Hande Aydemir kimdir, nereli, kaç yaşında, mesleği ne? Hande Aydemir'in hayatına ve biyografisine haberimizden ulaşabilirsiniz.

Hande Aydemir kimdir, aslen nereli, mesleği ne? Tüm detaylar haberimizde.

HANDE AYDEMİR KİMDİR?

Hande Aydemir 1985 Ankara doğumludur. Aslen Bolulu olan Hande Aydemir, Hacettepe Üniversitesi "Radyo Televizyon Yayımcılığı" bölümünden mezun olmuştur.

Hande Aydemir TV 100 kanalında hafta içi 23:30 'da 'Gün Biterken' programını sunmaktadır. Hafta sonu pazar günleri ise aynı kanalda 20:30 'da 'Şimdi Konuşalım' programını sunmaktadır.

Sosyal medyayı aktif şekilde kullanan Hande Aydemir'in Twitter'da 3900 takipçisi bulunurken, İnstagram'da ise 10 bin takipçisi bulunmaktadır.

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