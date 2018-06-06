Hande Ataizi, Yıllar Önce Talat bulut'un Tacizine Uğradığını İtiraf Etti

Talat Bulut'un rol aldığı "Yasak Elma" dizisinde kostüm asistanı Özge Şimşek'i taciz ettiği iddiası magazin gündemine oturdu. Geçen perşembe günü taciz edildiğini iddia eden 19 yaşındaki Özge Şimşek, yaşadıklarını anlattı. Hande Ataizi de 18 yıl önce "Melekler Evi" filmindeki rol arkadaşı Talat Bulut'u tacizle suçlamıştı.

'O KIZA HELAL OLSUN'

Hande Ataizi de 18 yıl önce "Melekler Evi" filmindeki rol arkadaşı Talat Bulut'u tacizle suçlamıştı. Talat Bulut'un tekrar tacizle gündeme gelmesi üzerine Hande Ataizi, "Dünyada tacize karşı bir ayaklanma var. Kadınlar artık daha cesur. Ben de o dönem o tarz şeyler yaşadım. Bu emekçi kız, korkmamış dava açacağını söylemiş, helal olsun" dedi.

"YARIN DAVA AÇACAĞIM, TANIKLARIM VAR"

Özge Şimşek, "Talat Bulut'un kravatını düzeltecektim, 'Gel, arka tarafta bakalım' dedi. Orada beni dudağımdan öptü ve gitti. O olayın şokuyla kaldım öylece ve yapım ekibinin yanına çıktım. Beni öperken yanımda kimse yoktu. Ama beni oraya çağırırken şahitlerim var" dedi.

Ceza davası açacağını belirten Özge Şimşek, "Yarın dava açacağım şahitlerimle. Maddi-manevi tazminat davası değil ceza davası açacağım. Yaptıkları cezasız kalmamalı, başka kimse benimle aynı şeyi yaşamasın" diye konuştu. Şimşek, oyuncunun menajerinin uzlaşmak istediğini ama kendisinin kabul etmediğini de söyledi.

"MÜVEKKİLİMİN TOPLUMUN TOPLUM ÖNÜNDEKİ İTİBARI ZEDELENNEYE ÇALIŞILIYOR"

Yaşananların ardından Talat Bulut'un avukatı yazılı bir açıklama yayınladı:"Müvekkilim Talat Bulut hakkında bir kaç gündür sosyal medyada ve bu gün diğer medya organlarında ortaya atılan iddialar tamamen asılsızdır.

Talat Bulut 42 yıl boyunca sanat hayatını saygın bir şekilde sürdürmüş ve toplumsal konulara duyarlılığı ile de sevenlerinin takdirini kazanmış, oldukça sevilen bir sanatçıdır. Bir genç kız babası olan müvekkilim toplumun hassas olduğu bir konuda zan altında bırakılmış, toplum önündeki itibarı zedelenmeye çalışılmıştır. Müvekkilim hakkında ki tüm iddiaları reddetmekle beraber konunun ilgili tarafına karşı yasal başvuru hakkımızı derhal kullanacağımızı kamuoyuna saygılarımızla bildiririz."