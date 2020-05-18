Hande Ataizi'nin 1 ay önce söylediği "Kenan İmirzalıoğlu'nu yetenekli bulmuyorum" sözleri gündem oldu
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Hande Ataizi'nin 1 ay önce söylediği "Kenan İmirzalıoğlu'nu yetenekli bulmuyorum" sözleri gündem oldu

Hande Ataizi'nin bir ay önce Kenan İmirzalıoğlu için söylediği "Onu yetenekli bulmuyorum. Sokaktan bir adamı al daha iyi oynar" sözleri sosyal medyada gündem oldu.

Hande Ataizi'nin 1 ay önce söylediği 'Kenan İmirzalıoğlu'nu yetenekli bulmuyorum' sözleri gündem oldu
18.05.2020 11:07 | Son Güncelleme: 18.05.2020 11:07

Oyuncu Hande Ataizi, yaklaşık bir ay önce Ertem Şener'in YouTube kanalı üzerinden yayınlanan Sorgu Odası programı konuk oldu. Ataizi'nin Kenan İmirzalıoğlu'nu beğenmediğini söylediği sözler ise sebebi bilinmeyen bir şekilde konuşulmaya başlandı.

"KENAN'I YETENEKLİ BULMUYORUM"

Uzun zamandır ekranlarda görünmeyen Hande Ataizi, Ertem Şener'in sorularına tüm açık sözlülüğüyle cevap verdi. Ataizi "Keşke şununla aynı dizide/filmde oynasam dediğin oldu mu?" sorusu üzerine şunları söyledi: "Kıvanç Tatlıtuğ'u çok beğeniyorum. Çok iyi bir oyuncu, onunla bir projede yer almak isterim. İnanılmaz iyi bir oyuncu. Organize İşler'de mükemmel oynamıştı. Kenan İmirzalıoğlu'yu ise yetenekli bulmuyorum ve beğenmiyorum. Sokaktan geçen bir adamı al, daha doğal ve daha iyi oynar."

Hande Ataizi'nin 1 ay önce söylediği 'Kenan İmirzalıoğlu'nu yetenekli bulmuyorum' sözleri gündem oldu
Hande Ataizi'nin 1 ay önce söylediği 'Kenan İmirzalıoğlu'nu yetenekli bulmuyorum' sözleri gündem oldu
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