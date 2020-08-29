Hande Ataizi'den "Ünlü olmak için senin gibi soyunmak mı lazım" diyen takipçisine cevap
HABER SON DAKİKA KORONAVİRÜS MAGAZİN SPOR EKONOMİ TÜMÜ

Hande Ataizi'den "Ünlü olmak için senin gibi soyunmak mı lazım" diyen takipçisine cevap

Sosyal medya hesabından bikinili pozunu paylaşan Hande Ataizi, fotoğrafına "Ünlü olmak için sizin gibi soyunmalı, ya da sevişmeli rollerde mi oynamalıyım?" diyen bir takipçisine verdiği cevapla sosyal medyada gündem oldu.

29.08.2020 15:46 | Son Güncelleme: 29.08.2020 16:05

Karantina dönemini evinde geçiren oyuncu Hande Ataizi, şimdilerde sevgilisi Dinç Aydoğdu'yla birlikte tatil yapıyor. Bikinili paylaşımlarıyla gündem olan Ataizi, bir kadın takipçisiyle arasında geçen ilginç diyalogla adından söz ettirdi.

"ÜNLÜ OLMAK İÇİN SİZİN GİBİ SEVİŞMELİ ROLLER Mİ ALAYIM?"

Fiziğine her daim önem veren Hande Ataizi, sosyal medya hesabı Instagram'dan pembe bikinili bir pozunu paylaştı. Kısa sürede beğeni yağan oyuncuya bir kadın takipçisinden "Ben İTÜ devlet konservatuarında okuyorum da acaba sizin gibi kolay yoldan ünlü olmak için dizilerde veya filmlerde sevişmeli ya da öpüşmeli rollerde mi rol almalıyım yoksa sizin gibi bir filmde tamamen çıplak olarak soyunmalı mıyım? Hani siz Mum Kokulu Kadınlar filminde çırılçıplak soyunarak ünlü oldunuz ya o yüzden sormak istedim size" yorumu geldi.

Yorum karşısında sessiz kalamayan Hande Ataizi ise "İstanbul Devlet Konservatuarına senin gibi düşünenleri alıyorlarsa yazık yap belki olursun" yanıtını verdi.

Hande Ataizi'den 'Ünlü olmak için senin gibi soyunmak mı lazım' diyen takipçisine cevap
Hande Ataizi'den 'Ünlü olmak için senin gibi soyunmak mı lazım' diyen takipçisine cevap
Haber Yorumları (5)
ÇAPKIN KIZ ASLI: SANAT İÇİN KAMERA KARŞISINDA SOYUNUP AŞK YAPMAYACAKSAN SANATÇIYIM DİYE DOLANMA OTUR EVİNDE ÇOCUK BÜYÜT.
Cevap Yaz Yayından Kaldır
ZAMPARA ADAM: ya bu hande nasıl bir hatun of ya :(
Cevap Yaz Yayından Kaldır
CONİ: Hande hanim dogru demis ! milletin azi bozuldu iyice git once elektrik faturamda neden trt payi var onu sorgula once
Cevap Yaz 4 6 Yayından Kaldır
Tüm 5 yorumu okumak için tıklayın
500
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.

Manşet

Haberler

ABD'yi karıştıran ses kaydı! Halası, Ivanka Trump'a ağır hakaret ediyor Dünya
ABD'yi karıştıran ses kaydı! Halası, Ivanka Trump'a ağır hakaret ediyor
Bileklerini jiletle kesen gencin intiharını, alt kata sızan su ortaya çıkardı 3. Sayfa
Bileklerini jiletle kesen gencin intiharını, alt kata sızan su ortaya çıkardı
Babası, Messi'nin yeni adresini bu sözlerle duyurdu: Manchester City'ye gitmeye karar verdi Spor
Babası, Messi'nin yeni adresini bu sözlerle duyurdu: Manchester City'ye gitmeye karar verdi
Pompalı saldırgan, trafik ışıklarda bekleyen kişiyi vurup kaçtı! Saldırı anı kamerada 3. Sayfa
Pompalı saldırgan, trafik ışıklarda bekleyen kişiyi vurup kaçtı! Saldırı anı kamerada
Erdoğan'ın imzasıyla sağlık çalışanların ücretsiz toplu taşıma hakkı yıl sonuna kadar uzatıldı Ekonomi
Erdoğan'ın imzasıyla sağlık çalışanların ücretsiz toplu taşıma hakkı yıl sonuna kadar uzatıldı
Okul bahçesini yakan alkollü vatandaşın savunması şaşkına çevirdi: Test yapmak için yaktım 3. Sayfa
Okul bahçesini yakan alkollü vatandaşın savunması şaşkına çevirdi: Test yapmak için yaktım
Sürdürülebilir balıkçılık için av yasaklarına uyulması gerekiyor
Sürdürülebilir balıkçılık için av yasaklarına uyulması gerekiyor
Dağ aslanın kafesine giren genç kız az kalsın canından oluyordu
Dağ aslanın kafesine giren genç kız az kalsın canından oluyordu
Evlenen çift, gelin arabasının arkasına yazdırdığı notla görenleri güldürdü
Evlenen çift, gelin arabasının arkasına yazdırdığı notla görenleri güldürdü
Korona salgını ne zaman bitecek? Türk bilim insanı, önümüzdeki iki seneyi işaret etti
Korona salgını ne zaman bitecek? Türk bilim insanı, önümüzdeki iki seneyi işaret etti
Şarkıcı Yunus Bülbül'den bomba iddia: Müslüm Gürses'i öldüren Muhterem Nur'dur
Şarkıcı Yunus Bülbül'den bomba iddia: Müslüm Gürses'i öldüren Muhterem Nur'dur
Son Dakika: Yunanistan'ın karasularını 12 mile çıkarma isteğine Türkiye'den sert tepki: Bu bir savaş sebebidir
Son Dakika: Yunanistan'ın karasularını 12 mile çıkarma isteğine Türkiye'den sert tepki: Bu bir savaş sebebidir
Ay çekirdeğinde bu yılki kalite ve ve fiyat üreticinin yüzünü güldürdü
Ay çekirdeğinde bu yılki kalite ve ve fiyat üreticinin yüzünü güldürdü
Hadise sevgilisinin köpeği Benek ile mısır keyfi yaptı
Hadise sevgilisinin köpeği Benek ile mısır keyfi yaptı
Son dakika: Ağrı Doğubayazıt'ta teröristlerle çıkan çatışmada 2 askerimiz şehit oldu
Son dakika: Ağrı Doğubayazıt'ta teröristlerle çıkan çatışmada 2 askerimiz şehit oldu
Uzmanlar tek tek sıraladı! İşte fark etmeden korona geçirdiğinizi gösteren 7 işaret
Uzmanlar tek tek sıraladı! İşte fark etmeden korona geçirdiğinizi gösteren 7 işaret
Birleşik Arap Emirlikleri'nden Yunanistan'a açık destek! Girit'in kuzeyinde tatbikat yaptılar
Birleşik Arap Emirlikleri'nden Yunanistan'a açık destek! Girit'in kuzeyinde tatbikat yaptılar
Gaziantep'in İslahiye ilçesinde yetiştirilen kırmızı biber, 7 bin kişinin geçimini sağlıyor
Gaziantep'in İslahiye ilçesinde yetiştirilen kırmızı biber, 7 bin kişinin geçimini sağlıyor
Nihat Hatipoğlu'nun paylaşımının altına yapılan yorumlar Athena Gökhan'ı mahcup edecek
Nihat Hatipoğlu'nun paylaşımının altına yapılan yorumlar Athena Gökhan'ı mahcup edecek
Avrupa Birliği, Yunanistan'ın Türkiye'ye yaptırım isteğini reddetti
Avrupa Birliği, Yunanistan'ın Türkiye'ye yaptırım isteğini reddetti
İran'da 14 yaşındaki kızını öldüren babaya verilen cezaya tepki yağdı
İran'da 14 yaşındaki kızını öldüren babaya verilen cezaya tepki yağdı
'Muhalefetin cumhurbaşkanı adayı kim olsa oy verirsiniz?' anketinde Yavaş ve İmamoğlu'nu zorlayan bir isim var
"Muhalefetin cumhurbaşkanı adayı kim olsa oy verirsiniz?" anketinde Yavaş ve İmamoğlu'nu zorlayan bir isim var
Beşiktaş taraftarı, Quaresma'nın dönmesi için kampanya başlattı
Beşiktaş taraftarı, Quaresma'nın dönmesi için kampanya başlattı
Alaattin Çakıcı'dan 'Cratos'u satın aldı' iddialarına yalanlama
Alaattin Çakıcı'dan "Cratos'u satın aldı" iddialarına yalanlama
Buket Aydın hamilelik iddialarına son noktayı koydu: Evlilik dışı çocuk doğurmayacağım
Buket Aydın hamilelik iddialarına son noktayı koydu: Evlilik dışı çocuk doğurmayacağım
Üzerine tiner dökülerek yakılan genç, yaşam mücadelesini kaybetti
Üzerine tiner dökülerek yakılan genç, yaşam mücadelesini kaybetti
Deren Talu, bikinili fotoğraflarını takipçilerinin beğenisine sundu! Cesur pozlarıyla dikkat çekti
Deren Talu, bikinili fotoğraflarını takipçilerinin beğenisine sundu! Cesur pozlarıyla dikkat çekti
Mauro Icardi'nin ailesi Neymar ve Navas'la Ibiza'da tatil yaptı, Wanda Nara'nın pozuna beğeni yağdı
Mauro Icardi'nin ailesi Neymar ve Navas'la Ibiza'da tatil yaptı, Wanda Nara'nın pozuna beğeni yağdı
Eylülde ekonomi gündemi yoğun geçecek
Eylülde ekonomi gündemi yoğun geçecek
Haber Hakkımızda Reklam Webmaster İşbirliği Künye İletişim RSS Sitene Ekle
Haberler.com Facebook Sayfası Haberler.com Twitter Sayfası Haberler.com Instagram Sayfası
Haber Son Dakika Güncel Haberler Yerel Haberler Foto Galeri
Haberler Ekonomi Spor Magazin Dünya
Gündem Hulusi Akar Fatih Dönmez Süleyman Soylu Mevlüt Çavuşoğlu Recep Tayyip Erdoğan
Magazin Alişan Sibel Can Defne Samyeli Murat Dalkılıç
Spor Erol Bulut Caner Erkin Fatih Terim Nihat Özdemir Malcolm Thomas
Daha Fazla İzmir Evlilik Futbolcu Yunanistan
Şu an buradasınız: Hande Ataizi'den "Ünlü olmak için senin gibi soyunmak mı lazım" diyen takipçisine cevap - Magazin
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları haber kaynaklarına aittir, haberleri kopyalamayınız.

[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir] 29.8.2020 16:32:11. #1.15#
title