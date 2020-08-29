Hande Ataizi'den "Ünlü olmak için senin gibi soyunmak mı lazım" diyen takipçisine cevap Sosyal medya hesabından bikinili pozunu paylaşan Hande Ataizi, fotoğrafına "Ünlü olmak için sizin gibi soyunmalı, ya da sevişmeli rollerde mi oynamalıyım?" diyen bir takipçisine verdiği cevapla sosyal medyada gündem oldu.

Karantina dönemini evinde geçiren oyuncu Hande Ataizi, şimdilerde sevgilisi Dinç Aydoğdu'yla birlikte tatil yapıyor. Bikinili paylaşımlarıyla gündem olan Ataizi, bir kadın takipçisiyle arasında geçen ilginç diyalogla adından söz ettirdi.

"ÜNLÜ OLMAK İÇİN SİZİN GİBİ SEVİŞMELİ ROLLER Mİ ALAYIM?"

Fiziğine her daim önem veren Hande Ataizi, sosyal medya hesabı Instagram'dan pembe bikinili bir pozunu paylaştı. Kısa sürede beğeni yağan oyuncuya bir kadın takipçisinden "Ben İTÜ devlet konservatuarında okuyorum da acaba sizin gibi kolay yoldan ünlü olmak için dizilerde veya filmlerde sevişmeli ya da öpüşmeli rollerde mi rol almalıyım yoksa sizin gibi bir filmde tamamen çıplak olarak soyunmalı mıyım? Hani siz Mum Kokulu Kadınlar filminde çırılçıplak soyunarak ünlü oldunuz ya o yüzden sormak istedim size" yorumu geldi.

Yorum karşısında sessiz kalamayan Hande Ataizi ise "İstanbul Devlet Konservatuarına senin gibi düşünenleri alıyorlarsa yazık yap belki olursun" yanıtını verdi.