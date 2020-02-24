Hanau'daki ırkçı terör kurbanları için cenaze töreni düzenlendi

24.02.2020 16:44 | Son Güncelleme: 24.02.2020 16:44

Almanya'nın Hanau kentinde, ırkçı terör saldırısında hayatını kaybeden Fatih Saraçoğlu, Gökhan Gültekin ve Sedat Gürbüz için kent meydanında cenaze töreni düzenlendi.

Markt Meydanı'nda Diyanet İşleri Türk İslam Birliği (DİTİB) Genel Başkanı Kazım Türkmen'in kıldırdığı cenaze namazına Türkiye'nin Berlin Büyükelçisi Ali Kemal Aydın, AK Parti İstanbul Milletvekili Zafer Sırakaya, CHP Zonguldak Milletvekili Ünal Demirtaş, CHP Adıyaman Milletvekili Abdurrahman Tutdere, Yurtdışı Türkler ve Akraba Topluluklar (YTB) Başkanı Başkanı Abdullah Eren, Frankfurt Başkonsolosu Burak Karartı ile çok sayıda kişi katıldı.

Türk bayraklı tabutlarla getirilen ırkçı terör kurbanlarının aileleri ve yakınlarının da katıldığı cenaze töreninde, kurbanların yakınları göz yaşı döktü.

Düzenlenen törenin ardından kurbanlardan Sedat Gürbüz, Dietzenbach beldesinde toprağa verilirken, Fatih Saraçoğlu ile Gökhan Gültekin'in cenazelerinin ise defnedilmek üzere Türkiye'ye gönderildiği öğrenildi.

Kaynak: AA