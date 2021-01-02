Han Solo: Bir Star Wars Hikayesi konusu, oyuncuları nedir? Han Solo: Bir Star Wars Hikayesi nerede çekildi?
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Han Solo: Bir Star Wars Hikayesi konusu, oyuncuları nedir? Han Solo: Bir Star Wars Hikayesi nerede çekildi?

02.01.2021 16:09 | Son Güncelleme: 02.01.2021 16:12
Han Solo: Bir Star Wars Hikayesi konusu, oyuncuları nedir? Han Solo: Bir Star Wars Hikayesi nerede çekildi?

2018 yılında beyaz perdede yer alan ve yönetmenliği Ron Howard üstlendiği Han Solo: Bir Star Wars Hikayesi konusu, oyuncuları nedir? Han Solo: Bir Star Wars Hikayesi nerede çekildi?

393,2 milyon USD gişesi ile ilk gösterimden itibaren izleyicinin yoğun ilgisiyle karşılaşan yapım Han Solo: Bir Star Wars Hikayesi konusu, oyuncuları nedir? Han Solo: Bir Star Wars Hikayesi nerede çekildi?

HAN SOLO: BİR STAR WARS HİKAYESİ KONUSU NEDİR?

Yıldız Savaşları karakterlerinden Han Solo'nun gençlik yıllarını konu alan Western türündeki ABD filmi. Filmin vizyon tarihi 25 Mayıs 2018 yılı. genç Han Solo'nun tehlikeli yeraltı suç dünyasındaki maceraları sırasında uzun süre yoldaşı olacak olan Chewbacca ve Lando Calrissian gibi Star Wars evreninin sevilen karakterleriyle yolunun kesişmesini ele alıyor.

HAN SOLO: BİR STAR WARS HİKAYESİ OYUNCULARI!

Alden Ehrenreich - Han Solo

Woody Harrelson - Beckett

Emilia Clarke - Kira[1]

Donald Glover - Lando Calrissian

Thandie Newton

Phoebe Waller-Bridge - L3-37

Joonas Suotamo - Chewbacca

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