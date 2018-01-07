Hamza Bin Ladin, İran'da Görüntülenmiş
2011'de öldürülen El Kaide lideri Usame Bin Ladin'in, örgütün başına geçmesi için hazırladığı oğlu Hamza ve Muhammed'in 2009 yılında İran'da olduğu iddia edildi.
2009 tarihinde çekilen bir fotoğraf yayımlayan El Arabiya kanalı, El Kaide lideri Usame Bin Ladin'in oğullarının o dönem nerede olduğunun ortaya çıktığını öne sürdü. Tahran'la mücadele içerisindeki Suudi Arabistan'ın sahip olduğu kanal, soldan sağa Hamza, Ladin ve Muhammed Bin Ladin'in İran'da çekilen fotoğrafta yer aldığını duyurdu.
HAMZA'YI HAZIRLIYORDU
El Arabiya'ya göre, üç kardeş bu fotoğraftan sonra İran'ı terk ederek birbirlerinden ayrıldı. 2011'de ABD operasyonuyla öldürüldüğü açıklanan El Kaide liderinin, oğlu Hamza'yı terör örgütünün liderliği için hazırladığı tahmin ediliyor. Babası öldükten sonra ABD'nin 'küresel teröristler listesi'ne eklediği Hamza Bin Ladin'in saldırı talimati verdiği ses kayıtları yayımlanmıştı.
Kaynak: Milliyet