Hamza Bin Ladin, İran'da Görüntülenmiş

2009 tarihinde çekilen bir fotoğraf yayımlayan El Arabiya kanalı, El Kaide lideri Usame Bin Ladin'in oğullarının o dönem nerede olduğunun ortaya çıktığını öne sürdü. Tahran'la mücadele içerisindeki Suudi Arabistan'ın sahip olduğu kanal, soldan sağa Hamza, Ladin ve Muhammed Bin Ladin'in İran'da çekilen fotoğrafta yer aldığını duyurdu.

HAMZA'YI HAZIRLIYORDU

El Arabiya'ya göre, üç kardeş bu fotoğraftan sonra İran'ı terk ederek birbirlerinden ayrıldı. 2011'de ABD operasyonuyla öldürüldüğü açıklanan El Kaide liderinin, oğlu Hamza'yı terör örgütünün liderliği için hazırladığı tahmin ediliyor. Babası öldükten sonra ABD'nin 'küresel teröristler listesi'ne eklediği Hamza Bin Ladin'in saldırı talimati verdiği ses kayıtları yayımlanmıştı.

Kaynak: Milliyet