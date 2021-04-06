Hamileyken oruç tutulur mu? Hamilelikte ve gebelikte oruç tutulur mu? (Diyanet)

Ramazan ayı yaklaştıkça "hamileyken oruç tutulur mu? Hamilelikte ve gebelikte oruç tutulur mu?" soruları araştırılıyor. Diyanet tarafından "Gebelik dönemlerinde oruç tutabilirler mi?" sorusuna verilen yanıtın detayları...

Ramazan ayının yaz aylarına rastlaması ve aç kalma süresinin uzun olacağı nedeniyle sorular da artış var.

HAMİLEYKEN ORUÇ TUTULUR MU?

Ramazan orucunu tutmamak için geçerli mazeretlerden biri de gebelik veya çocuk emzirmektir. Gebe veya emzikli olan kadınlar, kendilerine yahut çocuklarına bir zarar gelmesinden korkmaları hâlinde oruç tutmayabilirler.

Bunlar bir yönüyle hasta hükmünde oldukları gibi, onlara bu ruhsatı tanıyan hadisler de bulunmaktadır. (Nesâî, Sıyâm, 51, 62; İbn Mâce, Sıyâm, 12) Kendisi dayanabilecek ve çocuk da etkilenmeyecek ise gebe ve çocuk emziren kadın oruç tutabilir. Bu konuda alanında uzman bir hekime danışılması uygun olur. Hamilelik ve çocuk emzirme gibi meşru sebeplerle oruç tutamayan kadınlar, tutamadıkları bu oruçlarını şartların elverişli olduğu başka zamanlarda kaza ederler.

Gebelikte oruç tutmak bebeğim ve benim sağlığım için risk oluşturur mu?

Kadın Hastalıkları ve Doğum Uzmanı Op. Dr. Meryem Gökkaya Uçarer:

Bu konuda hala pek çok araştırma yapılmaktadır. Kesinlik olmamakla birlikte bu konuda pek çok uzman gebelikte oruç tutmanın hem anne hem de bebek sağlığı yönünden iyi bir düşünce olmadığı konusunda birleşir. Özellikle erken gebelik döneminde düşük doğum tartılı bebek doğumu ile oruç tutma arasındaki ilişkiyi gösteren bazı araştırmalar mevcuttur. Uzun yaz aylarında oruç tutma ile sıvı kaybetme ve buna bağlı böbreklere rahatsızlık verebilme ihtimali artar. Bununla birlikte bazı araştırmalarda sağlıklı gebelerde oruç tutmanın bebeği ve veya gebeyi olumsuz etkilemediğine ilişkin araştırmalar da mevcuttur. Gebelikte oruç tutmanın siz ve bebeğiniz üzerine etkilerini doktorunuz ile görüşmeniz ve kararınızı buna göre vermeniz en doğrusudur.

Doktoru tarafından oruç tutmasında herhangi bir sakınca görülmeyen gebeler, oruç tuttukları takdirde beslenmeleri konusunda oldukça dikkatli davranmalıdır. Anne karnında hızlı bir büyüme ve gelişme dönemi içerisinde bulunan bebek, bu süreci sağlıklı bir şekilde tamamlayabilmek için yeterli düzeyde enerji ve besin ögelerine ihtiyaç duyar. Oruç tutan anneler, sağlıklı bir bebek dünyaya getirebilmek ve aynı zamanda kendi sağlıklarını da koruyabilmek için iftar ve sahur arasında bu gereksinimleri tam anlamıyla karşıladığından emin olmalıdır.