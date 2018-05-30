Hamileyken İhanete Uğrayan Khloe Kardashian, Kendisini Eleştirenlere İsyan Etti
Hamileyken ihanete uğrayan ve sevgilisinin ihanetini affeden Khloe Kardashian, Twitter hesabından kendisini eleştirenlere "İnsanlar başkalarının mutluluğuna dayanamıyor" dedi.
'The Keeping Up With the Kardashians' isimli reality şov sayesinde dünya çapında şöhrete kavuşan Khloe Kardashian, kendisine sürekli tavsiyelerde bulunanlara veryansın etti.
"İNSANLAR BAŞKALARININ HATALARINA FAZLA ZAMAN HARCIYOR"
Geçtiğimiz ay ilk bebeğini kucağına alan ve hamileyken sevgilisi Tristan Thompson'ın ihanetine uğrayan 33 yaşındaki yıldız, twitter hesabından şunları yazdı: "İnsanlar, başkalarını suçlama ve onların hatalarını bulma konusunda çok fazla zaman ve enerji harcıyor. Kendi yaşamlarındansa, diğerlerinin hayatlarına daha çok odaklanıyor. Tavsiye vermeyi seviyor fakat sundukları bu önerilere kendileri uymuyor. Birçoğu da tavsiye verebilecek konumda bile yer almıyor."
"İNSANLAR BAŞKALARININ MUTLULUĞUNA DAYANAMIYOR"
"Kendi dünyanıza odaklanın" çağrısı yapan Kardashian, "Eminim orada sizin ilginizi bekleyen bazı sorunlar vardır. Hepimizin var. İnsanlar başkalarının mutluluğuna dayanamıyor. Şimdilerde maalesef başarılardan çok düşüşler konuşuluyor" dedi.
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Alaldatmiyacan istemiyosan ayrilacan kadin hakliCevap Yaz Yayından Kaldır
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BİR ŞEY OLMAZ SİZ ALIŞKINSINIZ ALDATMAYA ALDATILMAYA. AR NAMUS TERTEMİZCevap Yaz 1 Yayından Kaldır
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ABD de yapılan araştırmalarda çiftler arası aldatma oranı 100 çiftten 70 gibi aynı durum ingilterede almanyada buna yakın seyrediyor bizde istatistik yok ama gazete haberlerine bakarak bile bu oranın bizdede yakın olduğu sonucuna varılabilir buyüzden kimse kimseyi aldatma konusunda eleştirecek durumda değil kardaşyan haklıCevap Yaz 4 1 Yayından Kaldır
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şu namıslı kadın aldatılırmı yaff.Cevap Yaz 1 1 Yayından Kaldır
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Her erkek aldatir, dunyanin en guzel kadini dahi olsa.aldatir,eger aldatmiyorsa ya beceriksizdir yada parasizCevap Yaz 11 9 Yayından Kaldır