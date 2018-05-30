Hamileyken İhanete Uğrayan Khloe Kardashian, Kendisini Eleştirenlere İsyan Etti

'The Keeping Up With the Kardashians' isimli reality şov sayesinde dünya çapında şöhrete kavuşan Khloe Kardashian, kendisine sürekli tavsiyelerde bulunanlara veryansın etti.

"İNSANLAR BAŞKALARININ HATALARINA FAZLA ZAMAN HARCIYOR"

Geçtiğimiz ay ilk bebeğini kucağına alan ve hamileyken sevgilisi Tristan Thompson'ın ihanetine uğrayan 33 yaşındaki yıldız, twitter hesabından şunları yazdı: "İnsanlar, başkalarını suçlama ve onların hatalarını bulma konusunda çok fazla zaman ve enerji harcıyor. Kendi yaşamlarındansa, diğerlerinin hayatlarına daha çok odaklanıyor. Tavsiye vermeyi seviyor fakat sundukları bu önerilere kendileri uymuyor. Birçoğu da tavsiye verebilecek konumda bile yer almıyor."

"İNSANLAR BAŞKALARININ MUTLULUĞUNA DAYANAMIYOR"

"Kendi dünyanıza odaklanın" çağrısı yapan Kardashian, "Eminim orada sizin ilginizi bekleyen bazı sorunlar vardır. Hepimizin var. İnsanlar başkalarının mutluluğuna dayanamıyor. Şimdilerde maalesef başarılardan çok düşüşler konuşuluyor" dedi.