Hamilelikte nasıl beslenmeli nelere dikkat edilmeli? Bebeğin tek besin kaynağı annenin tükettiği besinlerdir ve bebeğin bedensel ve zihinsel gelişimini tamamlayabilmesi için, tüm besin grupları alınmalıdır. Hamilelik sırasında sağlıklı beslenebilmek için özel bir beslenme planına ihtiyaç yoktur. Anne adaylarının dikkat etmesi gereken en önemli nokta, dengeli beslenmek ve mümkün olduğunca doğal ürünler tüketmektir. Peki, Hamilelikte nasıl beslenmeli? Gebelikte nasıl beslenmeli? Hamilelikte nasıl beslenmeli nelere dikkat edilmeli? Hamilelikte nasıl beslenilmeli? İşte detaylar haberimizde...

HAMİLELİKTE NASIL BESLENMELİ?

Yeni Yüzyıl Üniversitesi Gaziosmanpaşa Hastanesi Kasın Hastalıkları ve Doğum bölümünden, Dr. Öğr. Üyesi Emine Dilşad Herkiloğlu 'Gebelikte sağlıklı beslenme hakkında' merak edilenleri anlattı.

D Vitamini

D vitamini, yağda çözünen vitaminler arasında yer alır. Özellikle üreme hormonlarının sentezlenmesinde ve kemik sağlığında büyük rol oynar. Bebeklerin gelişimi ve bağışıklık sistemi üzerinde de önemli etkileri bulunur. Bu nedenle eksikliğinde gebelik öncesinden başlanarak takviye edilmelidir. D vitamini eksikliği besin ve takviye yoluyla giderilmeye çalışılsa da tamamen ortadan kalkmayabilir. Sadece gebelik öncesinde ve sırasında değil, sonrasında ve hayatın her döneminde D vitamince zengin gıdalarla beslenmeye dikkat edilmelidir. D vitamini Patates, yumurta, balık (ton balığı, uskumru, somon), istiridye, mantar ve süt ürünlerinde bulunur.

Omega 3

Omega 3 vücutta üretilemeyen ve mutlaka dışarıdan alınması gereken bir besin maddesidir. Omega-3, gebelik öncesi kullanıldığında anne ve bebeğin bağışıklığını kuvvetlendirmeye yardımcı olur, bebeğin organlarının oluşumunu ve gelişimini destekler. Omega-3 açısından zengin besinlerin tüketimi ya da takviye alarak bu dönemde vücudun ihtiyacı karşılanmalıdır. Somon, uskumru, sardalya gibi yağlı soğuk su balıkları, keten tohumu, chia tohumu, ceviz, semizotu, soya fasulyesi ve avokadoda bulunur.

B Grubu Vitaminler

B grubu vitaminler yumurtlama işlemini kolaylaştıran maddelerdir. Özellikle B6 vitamini gebeliğin tutunmasında ana madde olan, düşüklerin ve erken doğumların engellenmesi amacıyla sıklıkla reçete edilen progesteron hormonunun kandaki doğal düzeyinin artmasına yardım eder. Muz, fıstık, ay çekirdeği, yeşil sebzeler, baklagiller (nohut, mercimek, fasulye), hayvansal gıdalar (et ve et ürünleri, yumurta, peynir, süt, yoğurt), deniz ürünleri (ahtapot, somon, ton balığı) ve kuru yemişlerde bulunur.

Çinko

Çinko hem sperm hareketliliğini hem de sperm kalitesini arttırmada ciddi etkisi vardır. Çinko kadınlar için de önemli bir mineraldir. Hamile kalmak çoğu kadın için çok zor değildir ancak hem ilk defa bebek sahibi olmaya çalışanlarda hem de bunun için bir süredir uğraşan ve tedavi alanlarda beslenme şekli ve önerileri yardımcı olabilir. Kırmızı et, kabak çekirdeği, fındık, fasulye, süt ürünleri, tahıllar, ıstakoz, yengeç ve istiridye çinko bakımından oldukça zengindir. Ancak istiridye gibi deniz ürünleri tüketilecek ise iyi pişirilmesi gerekir.

HAMİLELİKTE EN FAYDALI YİYECEKLER NELERDİR?

Hamilelikte en faydalı gıdalar şunlardır:

Süt, yoğurt, peynir: Kalsiyum, protein

Yeşil yapraklı sebzeler: C vitamini, lif, folik asit

Yağsız kırmızı et: protein, demir

Sardalye: kalsiyum, demir, protein

Portakal: C vitamini, lif

Balık: protein

Kepekli ekmek: protein, lif, folik asit

HAMİLELİKTE EN ZARARLI YİYECEKLER NELERDİR?

Hamilelikte en zararlı gıdalar şunlardır:

Genel olarak tatlı ve şekerlemeler

Şekerli marmelatlar

Likörler

Gazlı ve şekerli içecekler kola gazoz v.b

Aperatifler

Kızartmalar

Çok fazla kahve ve/veya çay

Aşırı yemek yemek

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