Bilim Kurulu Üyesi Prof. Yavuz açıkladı: mRNA aşısı yapılan hamilelerde sorun görülmedi
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Bilim Kurulu Üyesi Prof. Yavuz açıkladı: mRNA aşısı yapılan hamilelerde sorun görülmedi

Bilim Kurulu Üyesi Prof. Yavuz açıkladı: mRNA aşısı yapılan hamilelerde sorun görülmedi
Haberler.com / Barış Yahya Çinçin - Haberler | Sağlık

Koronavirüs Bilim Kurulu Üyesi Prof. Dr. Serap Şimşek Yavuz, aşılama çalışmalarını merakla takip eden hamilelere yönelik güzel haberi açıkladı. Yavuz, son yapılan araştırmada mRNA aşısı uygulanan hamilelerde herhangi bir sorun yaşanmadığını söyledi.

Koronavirüs salgınından en çok etkilenen gruplar arasında hamileler geldi. Başta ülkemizde olmak üzere çeşitli ülkelerde, hamilelik döneminde koronavirüse yakalanan çok sayıda kadın hayatını kaybetti.

BİLİM KURULU ÜYESİ YAVUZ AÇIKLADI

Aşılama çalışmalarını dört gözle takip eden hamilelerle ilgili güzel haberi Bilim Kurulu Üyesi Prof. Dr. Serap Şimşek Yavuz duyurdu. Yavuz, son çalışmalarda mRNA aşısı uygulanan hamilelerde herhangi bir soruna rastlanmadığını duyurdu.

"OLDUKÇA ETKİLİ KORUMA SAĞLAMIŞ"

mRNA aşısının hamilelerde etkili koruma sağladığını aktaran Yavuz, "mRNA aşısı yapılan gebelerde, gebenin kendisi veya bebekli ilgili herhangi bir sorun olmamış ve CoVI-19'a karşı oldukça etkili bir korunma sağlanmış" dedi.

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