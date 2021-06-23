Hamileler aşı olabilir mi? Hamileler Covid aşısı olabiliyor mu? Kimler korona aşısı olabilir?

Koronavirüs aşısının ülkemizde daha kolay ulaşılabilir olması sonucu pek çok vatandaş aşılamanın detaylarını araştırmaya başladı. Bu sorular arasında Hamileler aşı olabilir mi? Hamileler Covid aşısı olabiliyor mu? Kimler korona aşısı olabilir?

Hamileler aşı olabilir mi? Hamileler Covid aşısı olabiliyor mu? Kimler korona aşısı olabilir? sorularının yanıtları aratılıyor.

KİMLER KORONA AŞISI OLABİLİR Mİ?

Uygulamada ikinci adıma geçmemizin ardından Sağlık Bakanlığı, Kovid-19 aşısının uygulama kurallarını açıkladı. Aşının kimlere nasıl yapılacağı, hangi şartlarda ikinci dozun yapılmayacağı, aşı olan kişilerin nasıl takip edileceği netleşti.

Rehberde yer alan bilgiler şöyle:

Aşı tercihen sol koldan ve otururken yapılacak.

İlk dozdan sonra ciddi alerjik reaksiyon yaşanırsa ikinci doz uygulanmayacak.

38 derece ve üzerinde ateşi olanların, henüz kesin tanı konulmamış akut hastalığı olanların ve epilepsi gibi kronik hastalıkların akut atakları sırasında olanların aşıları ertelenecek.

İkinci bir talimata kadar hastalığı geçiren ya da aşıdan 10 gün önce temaslı olan kişilere aşı yapılmayacak.

Virüs aşısıyla, grip, zatürre ve diğer rutin aşılar arasında en az iki hafta olması gerekiyor.

Kızamıkçık, kabakulak ve suçiçeği gibi canlı aşılarda ise en az 4 hafta beklenecek. Kuduz ve tetanos aşısı ise zaman bırakmadan yapılabilir.

Kovid-19 hastalığını ağır geçirme riski yüksek olan hamileler, istedikleri takdirde aşı olabilecek. Ancak, hamileliğin ilk üç ayında aşı uygulanmaması tercih edilecek. Emziren anneler isterse aşı olabilir.

Aşı olanlar 6 aya kadar takip edilecek.

Aşı uygulanan bölgede ağrı/kızarıklık/şişlik, yorgunluk, baş ağrısı, gibi belirtiler sisteme girilecek.

6 aya kadar tat veya koku kaybı, yüz felci gibi nörolojik istenmeyen etkiler de kayıt altına alınacak.

EMZİREN ANNELER BIONTECH AŞISI OLABİLİR Mİ?

Koronaviirüs aşısı ile ilgili hamilelere uygulanıp uygulanmayacağı ile ilgili herhangi bir açıklama yapılmadı.

HAMİLELER AŞI OLABİLİR Mİ?

Hürriyet'in haberine göre, Mevcut COVID-19 aşıları arasında gebelikte kullanıma dair en fazla veri BioNTech aşısına ait ve güvenli olduğu ortaya konulmuş durumda.

Hamileliğin ilk 3 ayından sonra öneriliyor

Kadın Hastalıkları ve Doğum Uzmanı Prof. Dr. Faruk Buyru, TRT Haber'de hamilelerin aşılanmasıyla ilgili merak edilen sorulara yanıt verdi.

Özellikle riskli durumu olan, tansiyon ve şeker hastalığı bulunan, toplu taşımayı aktif kullanan hamilelerin aşı olmasının önemini vurgulayan Buyru, gebeliğin ilk 3 ayından sonra koronavirüs aşısını öneriyor.

"Yeni verilerin ışığı altında gebelere özellikle ilk 3 aydan itibaren koronavirüs aşısı yapılmasını öneriyoruz. Riskli bir durum varsa, tansiyon, şeker hastalığı, temas halindeyse, toplu taşıma kullanıyorsa mutlaka öneriyoruz. Hem kendisi hem de bebeğin korunması için tavsiye ediyoruz. Elimizde BioNTech aşısının verileri var. 20 binden daha fazla gebede yapılan aşı sonuçları, düşük riskini artırmıyor. İlk 3 ayda koronavirüs aşısının anne ve bebek açısından bir sakıncası yok. Ancak diğer nedenlere bağlı ilk 3 ayda düşük riski diğer nedenlere bağlı olabilir. İlk 3 ayı atlattıktan sonra aşı yapılabilir."