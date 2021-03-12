Hamile yalanıyla marketten hırsızlık yaparken yakalanan 2 kadın gözaltına alındı
HABER SON DAKİKA MAGAZİN SPOR EKONOMİ İNDİRİM KUPONLARITÜMÜ
Advertisement

Hamile yalanıyla marketten hırsızlık yaparken yakalanan 2 kadın gözaltına alındı

12.03.2021 17:24 | Son Güncelleme: 12.03.2021 17:36

Hamile yalanıyla marketten hırsızlık yaparken yakalanan 2 kadın gözaltına alındı Bursa'da markette hırsızlık yaparken yakalanınca hamile gibi davranan kadın ile çalışanlara tehditler yağdıran kadın, polis ekipleri tarafından gözaltına alındı.

Hamile yalanıyla marketten hırsızlık yaparken yakalanan 2 kadın gözaltına alındı

BURSA - Bursa'da markette hırsızlık yaparken yakalanınca hamile gibi davranan kadın ile çalışanlara tehditler yağdıran kadın, polis ekipleri tarafından gözaltına alındı. Kadın hırsızın yapılan muayenesinde hamile olmadığı da ortaya çıktı

Olay, merkez Yıldırım ilçesi Esenevler Mahallesi'nde geçtiğimiz akşam saatlerinde meydana geldi. İddiaya göre, Ö.K. ve N.K, Esenevler Mahallesi'ndeki bulunan bir markete gitti. Burada N.K. kasa görevlilerini oyalarken, Ö.K. bir poşete doldurduğu 200 TL değerindeki ürünlerle marketten çıkmaya çalıştı. Durumu fark eden görevliler marketin kapılarını kilitleyerek polis ekiplerine haber verdi. Bu sırada hamile olduğunu iddia eden Ö.K, kapıları açmaları için market çalışanlarını tehdit edip bayılma numarası yaptı. Bu sırada polis ekipleri markete geldi. Ö.K., burada hamile olduğunu belirterek, kasiyerin kendisine uçan tekme attığını söyledi. Birbirlerinden şikayetçi olan 2 grup, sağlık raporu alınmak üzere hastaneye götürüldü. Yapılan kontrolde Ö.K'nin hamile olmadığı tespit edildi. 2 şüpheli kadın, "Açıktan hırsızlığa Teşebbüs" ve "Tehdit, Hakaret" suçlarından gözaltına alındı.

Hamile yalanıyla marketten hırsızlık yaparken yakalanan 2 kadın gözaltına alındı
Hamile yalanıyla marketten hırsızlık yaparken yakalanan 2 kadın gözaltına alındı
Hamile yalanıyla marketten hırsızlık yaparken yakalanan 2 kadın gözaltına alındı
Hamile yalanıyla marketten hırsızlık yaparken yakalanan 2 kadın gözaltına alındı

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / BERKTUĞ ÖNCÜ

Haber Yorumları
500
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.

Manşet Haberler

Hakkımızda Künye İletişim Reklam Webmaster İşbirliği RSS Sitene Ekle
Haberler.com Facebook Sayfası Haberler.com Twitter Sayfası Haberler.com Instagram Sayfası
Haber Son Dakika Güncel Haberler Yerel Haberler Fotogaleri İndirim Kuponları
Haberler Ekonomi Spor Magazin Dünya Gündem
Politika Fuat Oktay Pervin Buldan Mustafa Şentop Ekrem İmamoğlu Kemal Kılıçdaroğlu
Magazin Pelin Öztekin Hakan Taşıyan Yılmaz Erdoğan Esra Dermancıoğlu
Spor Ali Koç Caner Erkin Hakan Kutlu Ünal Karaman Aykut Kocaman
Tüm Haberler Kripto Paralar Rüya Tabirleri İzmir Antalya
Antoloji.com Hastane.com.tr Intersinema.com Yenikadin.com
Haberler.com Ios Uygulaması Haberler.com Android Uygulaması Haberler.com Huawei Uygulaması
Şu an buradasınız: Hamile yalanıyla marketten hırsızlık yaparken yakalanan 2 kadın gözaltına alındı - Haberler
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları haber kaynaklarına aittir, haberleri kopyalamayınız.

[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir] 12.3.2021 17:39:52. #1.14#
title