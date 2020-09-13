Hamile olduğunu gizleyen kadın hastane tuvaletinde doğum yapıp bebeğini çöpe attı İstanbul'da bir hastanenin acil servisine kanama şikayetiyle giden 19 yaşındaki E.U., iddiaya göre tuvalette doğum yaptı. Olay, görevlilerin kadının durumundan şüphelenmesi üzerine tuvaleti incelemesiyle ortaya çıkarken tuvaletin çöp kutusunda bulunan bebek ile anne tedaviye alındı.

Sabah'ın haberine göre İstanbul'da bir kadın, hastane tuvaletinde doğurduğu bebeğini çöpe attı. Yapılan kontrolde hayatta olduğu anlaşılan bebek yoğun bakımda tedavi altına alındı. Hastanenin Sosyal Hizmetler'e haber vermesiyle, kız olduğu öğrenilen bebek devlet korumasına alındı.

İLK MUAYENEDE GEBE OLDUĞUNU GİZLEDİ

25 Ağustos'ta Ümraniye Eğitim ve Araştırma Hastanesi'nde meydana gelen olayda iddiaya göre; hamile E.U. (19), saat 23.00 sıralarında kanama şikayetiyle acil servise geldi. Hastane acilindeki ilk muayenesinde gebe olmadığını belirten E.U. daha sonra acil servisin tuvaletine gitmek istedi. Bir süre sonra tuvaletten çıkan E.U.'nun durumunu gören abla, görevlilerden yardım istedi. Olay yerine gelen güvenlik görevlileri, tuvaleti kontrol ettiğinde çöpün içinde üzeri tuvalet kağıdıyla örtülmüş yeni doğmuş bebeği fark etti.

DOKTORLAR ÇÖPTEN ALIP YOĞUN BAKIMA KOYDU

Görevlilerin haber vermesi üzerine nöbetçi doktor hızla tuvalete giderek bebeğe müdahale etti. Anne ve bebek tedavi altına alınırken, bebeğin kordonunun kesildiği ve nefes aldığı tespit edildi. Bebek hemen yenidoğan yoğun bakım ünitesine alınırken, anne de doğumhane ünitesinde tedavi altına alındı.

"ÇOK KORKTUM"

Ablasıyla kalan E.U. ifadesinde, bir erkek arkadaşının olduğunu daha sonra hamile kaldığını, birkaç kez hastane kontrolüne gittiğini ancak dikkat çekeceğinden korktuğu için kontrollere devam etmediğini belirtti. Olay gecesi karın ağrısı nedeniyle hastaneye geldiğini söyleyen E.U. tuvaletteyken birden bebeğin doğduğunu, şok olduğunu, çok korktuğunu, bu nedenle bebeği çöpe bıraktığını söyledi.

BEBEK DEVLET KORUMASINDA

Hayata tutunan bebeğin yoğun bakım tedavisi devam ediyor. Hastanenin Aile Çalışma ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı'na haber vermesiyle, kız olduğu öğrenilen bebek devlet korumasına alındı. Polisin ise olayla ilgili soruşturması devam ediyor.