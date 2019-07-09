Hamile kadının bulunduğu araca saldırı: Tutuklu 2 zanlıya yirmişer yıl hapis istemi

Hamile kadının bulunduğu araca saldırı: Tutuklu 2 zanlıya yirmişer yıl hapis istemi

Pendik D-100 Karayolu'nda içinde hamile kadının bulunduğu araca saldırı olayına ilişkin tutuklanmalarına karar verilen Hasan Sel ve Hüseyin Sel hakkında, yirmişer yıla kadar hapis cezası istemiyle iddianame hazırlandı.

Hamile kadının bulunduğu araca saldırı: Tutuklu 2 zanlıya yirmişer yıl hapis istemi

Pendik D-100 Karayolu'nda içinde hamile kadının bulunduğu araca saldırı olayına ilişkin tutuklanmalarına karar verilen Hasan Sel ve Hüseyin Sel hakkında, yirmişer yıla kadar hapis cezası istemiyle iddianame hazırlandı.

Anadolu Cumhuriyet Başsavcılığı, 6 Temmuz'da Yunus Emre Bahçıvan ve hamile eşi Ayfer Bahçıvan'ın içinde bulunduğu araca, Pendik D-100 Karayolu'nda seyir halindeyken yol verme meselesi yüzünden saldırıda bulundukları gerekçesiyle tutuklanmalarına karar verilen Seydioğlu Baklava AŞ sahipleri şüpheliler Hasan Sel ve Hüseyin Sel hakkında yürüttüğü soruşturmayı tamamladı. Euronews.com'da Görüntüle

Kaynak: Euronews.com

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