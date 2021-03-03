Hamile kadın boşanmak isteyen eşi için video çekip, iç çamaşırını bıraktı: Senin adamlığına bu yakışır
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Hamile kadın boşanmak isteyen eşi için video çekip, iç çamaşırını bıraktı: Senin adamlığına bu yakışır

03.03.2021 11:15 | Son Güncelleme: 03.03.2021 11:52

Bursa'da hamile olan Tuğba Karahan, eşinin dış görünüşünü beğenmediğini iddia etti ve kendisinden boşanmak istediğini öne sürdü. Yaşananların ardından video çeken kadın, eşinin nankör biri olduğunu vurgulayarak kıyafetlerini kesti ve hamilelik iç çamaşırını bıraktı. Karahan "Senin adamlığına benim hamile iç çamaşırlarımdan birini bırakıyorum" dedi.

Bursa'da yaşayan Tuğba Karahan, kendisinden ayrılmak isteyen eşi için bir video çekerek YouTube'da yayınladı. Videoya kendisini tanıtarak başlayan Karahan, 7 aydır evli olduklarını ve 6.5 aylık hamile olduğunu belirtti.

ANTİDEPRESAN KULLANMAYA BAŞLAMIŞ

Eşinin rahat birikim yapabilmesi için fedakarlıklar yaptığını belirten Karahan, 3.5 haftadır hayatının karardığını söyledi ve antidepresan kullandığını ifade etti.

"NANKÖRLÜKTEN BAŞKA BİR ŞEY YAPMADI"

İntiharın eşiğine geldiğini aktaran kadın, "Ben bu adam için çok fedakarlık yaptım fakat kendisi nankörlükten başka bir şey yapmadı. Dünyaya hayvan olarak gelseydi kediden başka bir şey olmazdı. Hoş bu adamın yaptığı nankörlüğü kediler bile yapmaz" şeklinde konuştu.

Hamile kadın boşanmak isteyen eşi için video çekip, hamilelik iç çamaşırını bıraktı: Senin adamlığına bu yakışır

"KENDİSİNİ AYDA BİR DUŞA ZOR SOKUYORDUM"

Eşinin kendisinden boşanmak istediğini aktaran kadın, "Artık bakımsız ve çirkin bir kadınmışım onun için. Kararına saygı duyuyorum. Kendisini ayda bir duşa zor sokmama rağmen bunca pisliğine katlanmış olmama rağmen kendisi kalkıp gelip bana boşanmak istediğini söyledi" dedi.

Hamile kadın boşanmak isteyen eşi için video çekip, hamilelik iç çamaşırını bıraktı: Senin adamlığına bu yakışır

KIYAFETLERİ MAKAS İLE KESTİ

Boşanmak isteyen eşinin YouTube videosu izlemeyi sevdiği için böyle bir şey yaptığını belirten kadın, "Gelelim sana bırakacağım hediyeye. Bana hep diyordun ya istersen imaj makera git dış görünüşünü değiştir" diyerek eşinin kıyafetlerini makasla kesmeye başladı.

Hamile kadın boşanmak isteyen eşi için video çekip, hamilelik iç çamaşırını bıraktı: Senin adamlığına bu yakışır

"DANTELLİ OLANLARDAN BIRAKMAK İSTERDİM AMA ÇOK PARA VERDİM"

Videonun sonunda eşinin iç çamaşırlarını da kesen kadın kendi hamilelik iç çamaşırını bırakarak, "Senin adamlığına benim hamile iç çamaşırlarımdan birini bırakıyorum. Bundan sonra bunu kullanırsın. Dantelli olanlardan bırakmayı düşündüm aslında, yaptığın adamlığa o yakışırdı ama çok para verdim kıyamadım" ifadelerine yer verdi.

Hamile kadın boşanmak isteyen eşi için video çekip, iç çamaşırını bıraktı: Senin adamlığına bu yakışır
Haber Yorumları (19)
İSTANBUL''LU ADAM: Kadının beyanını doğru kabul edersek kadın sonuna kadar haklı. Erkeği de dinlemek lazım. Bir videoda erkek den bekliyoruz. Allah için yüzü güzel kadının.
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YORUM: Boşanma ve sonrası ıcın yenı kanunlar getırılmelı , özellıkle nafaka , tazmınat, mal paylaşımı nedenıyle boşanamayıp mutsuz evlılık surenler var ve sonu ıyı bıtmıyor. Bır an once nafaka olayına el atılmalı nafaka surelı olmalı bırısının 2-3 yıl nafaka alması kendını toparlaması ıcın yeterlı bır sure bence daha fazlası her 2 kısı ıcınde sorun olusturup kanunen bosanmıs olasalar bıle organık baglarının devam etmesı anlamına gelıyor
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SERHAT: Her ikisinin yaptığıda çok ayıp
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