Hamile kadın boşanmak isteyen eşi için video çekip, iç çamaşırını bıraktı: Senin adamlığına bu yakışır

Bursa'da hamile olan Tuğba Karahan, eşinin dış görünüşünü beğenmediğini iddia etti ve kendisinden boşanmak istediğini öne sürdü. Yaşananların ardından video çeken kadın, eşinin nankör biri olduğunu vurgulayarak kıyafetlerini kesti ve hamilelik iç çamaşırını bıraktı. Karahan "Senin adamlığına benim hamile iç çamaşırlarımdan birini bırakıyorum" dedi.

Bursa'da yaşayan Tuğba Karahan, kendisinden ayrılmak isteyen eşi için bir video çekerek YouTube'da yayınladı. Videoya kendisini tanıtarak başlayan Karahan, 7 aydır evli olduklarını ve 6.5 aylık hamile olduğunu belirtti.

ANTİDEPRESAN KULLANMAYA BAŞLAMIŞ

Eşinin rahat birikim yapabilmesi için fedakarlıklar yaptığını belirten Karahan, 3.5 haftadır hayatının karardığını söyledi ve antidepresan kullandığını ifade etti.

"NANKÖRLÜKTEN BAŞKA BİR ŞEY YAPMADI"

İntiharın eşiğine geldiğini aktaran kadın, "Ben bu adam için çok fedakarlık yaptım fakat kendisi nankörlükten başka bir şey yapmadı. Dünyaya hayvan olarak gelseydi kediden başka bir şey olmazdı. Hoş bu adamın yaptığı nankörlüğü kediler bile yapmaz" şeklinde konuştu.

"KENDİSİNİ AYDA BİR DUŞA ZOR SOKUYORDUM"

Eşinin kendisinden boşanmak istediğini aktaran kadın, "Artık bakımsız ve çirkin bir kadınmışım onun için. Kararına saygı duyuyorum. Kendisini ayda bir duşa zor sokmama rağmen bunca pisliğine katlanmış olmama rağmen kendisi kalkıp gelip bana boşanmak istediğini söyledi" dedi.

KIYAFETLERİ MAKAS İLE KESTİ

Boşanmak isteyen eşinin YouTube videosu izlemeyi sevdiği için böyle bir şey yaptığını belirten kadın, "Gelelim sana bırakacağım hediyeye. Bana hep diyordun ya istersen imaj makera git dış görünüşünü değiştir" diyerek eşinin kıyafetlerini makasla kesmeye başladı.

"DANTELLİ OLANLARDAN BIRAKMAK İSTERDİM AMA ÇOK PARA VERDİM"

Videonun sonunda eşinin iç çamaşırlarını da kesen kadın kendi hamilelik iç çamaşırını bırakarak, "Senin adamlığına benim hamile iç çamaşırlarımdan birini bırakıyorum. Bundan sonra bunu kullanırsın. Dantelli olanlardan bırakmayı düşündüm aslında, yaptığın adamlığa o yakışırdı ama çok para verdim kıyamadım" ifadelerine yer verdi.