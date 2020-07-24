Hamdi Yıldız: "Bedenlerimiz Samsun'da, gönlümüz Ayasofya'da" Memur-Sen Samsun İl Temsilcisi Hamdi Yıldız, 86 yıl sonra Ayasofya'nın açılışıyla İstanbul'un 'fetih' sevincini 2. kez yaşayacağını belirterek, "Bu tarihi ana belki Ayasofya Camisi'nde cuma namazını kılarak şahitlik edemez isek de bedenlerimiz Samsun'da, gönlümüz ruhumuz Ayasofya'da" dedi.

Memur-Sen Samsun İl Temsilcisi Hamdi Yıldız, 86 yıl sonra Ayasofya'nın açılışıyla İstanbul'un 'fetih' sevincini 2. kez yaşayacağını belirterek, "Bu tarihi ana belki Ayasofya Camisi'nde cuma namazını kılarak şahitlik edemez isek de bedenlerimiz Samsun'da, gönlümüz ruhumuz Ayasofya'da" dedi.

Şube başkanlarıyla birlikte sendika binasında basın toplantısı düzenleyen Hamdi Yıldız, "24 Kasım 1936'da kapatılan Ayasofya Camimiz 86 yıl sonra 24 Temmuz 2020'de bugün cuma namazıyla ibadete açılacak. Sadece Türkiye'de değil tüm İslam ülkelerinde bir heyecan ve gurur yaşanmakta. İstanbul'un fethedilişinin sembolü Ayasofya'nın 86 yıl sonra yeniden ibadete açılarak cami hüviyetini kazanması Memur-Sen olarak 11 hizmet kolumuz ile bizde de tarifi mümkün olmayan coşku ve heyecana vesile olmuştur. Bu tarihi ana belki Ayasofya Camisi'nde cuma namazını kılarak şahitlik edemez isek de bedenlerimiz Samsun'da, gönlümüz ruhumuz Ayasofya'da olacak" diye konuştu.

Yıldız açıklamasının devamında şunları kaydetti:

"Yıllardır özlemini çektiğimiz bu kutlu güne bizi eriştiren Rabb'imize hamdediyoruz. Bu vesile ile Samsun Memur-Sen teşkilatı olarak şükrümüzü eda edebilmek için 11 hizmet kolumuz: Kültür Memur-Sen, Bem-Bir-Sen, Diyanet-Sen, Sağlık-Sen, Toç-Bir-Sen, Ulaştırma-Memur-Sen, Bayındır-Memur-Sen, Büro-Memur-Sen, Enerji-Bir-Sen, Birlik-Haber-Sen, Eğitim-Bir-Sen, 11 İslam ülkesi: Türkiye, Pakistan, Kamerun, Kenya, Benin, Tanzanya, Nijer, Suriye, Afganistan, Mora ve Somali'de şükür kurbanlarımızı kestirdik. 86 yıl sonra Ayasofya'nın açılışıyla İstanbul, Fetih sevincini 2.kez yaşayacak. Bu mutluluğu yaşatan Rabb'imize sonsuz hamdediyoruz. Cumhurbaşkanımız Recep Tayyip Erdoğan'a şükranlarımızı sunuyor, fetih şuurunun bu vesileyle yeniden yeşermesini temenni ediyoruz."

Basın açıklamasının sonunda, 11 İslam ülkesinde kesilen 11 şükür kurbanı için dua edildi. - SAMSUN

Kaynak: İHA