Hamdi Alkan'ın kızı Zeynep Alkan, İstiklal Caddesi'nde keçi gezdirdi

22.11.2019 23:01 | Son Güncelleme: 22.11.2019 23:20

Hamdi Alkan ve Canan Hoşgör'ün kızları Zeynap Alkan, son dönemde yaptığı paylaşımlarla gündemden düşmüyor. Sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımlarla ise kendinden söz ettiren Alkan, son olarakİstiklal Caddesi'nde elinde keçiyle gezerken bir video paylaştı.

SOSYAL BİR DENEY İÇİN YAPTIĞI ÖĞRENİLDİ

Alkan'ı görenler şaşkınlığını gizleyemedi. Zeynep Alkan'ın neden keçiyle gezdiği sonradan ortaya çıktı. Alkan'ın, bir çekim için keçiyle gezdiği, aynı zamanda sosyal bir deney yaptığı öğrenildi. Sosyal medya hesabından da bu görüntüleri paylaşan Alkan takipçilerinden yoğun bir ilgi gördü.