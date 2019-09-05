Hamdi Alkan'ın kızı Zeynep Alkan'ın mayolu pozuna beğeni yağdı

05.09.2019 07:48

Ünlü yönetmen Hamdi Alkan'ın 21 yaşındaki kızı Zeynep Alkan, sosyal medya hesabından yaptığı cesur paylaşımlara bir yenisini daha ekledi. Yaz aylarını tatil yaparak geçerek Alkan, Instagram hesabından mayolu pozunu paylaştı.

MAYOLU POZUNU PAYLAŞTI

Eğitimine yurt dışında devam eden ve oyunculuk yapmaya da başlayan Alkan, sosyal medyayı en aktif kullanan isimlerin başında geliyor. Cüretkar pozlarıyla her daim adından söz ettiren Alkan, son olarak uzun kollu sırtı açık mayosuyla poz verdi. Mayolu pozunu Instagram hesabından yayınlayan Alkan'ın fotoğrafı kısa sürede binlerce yorum ve beğeni aldı.

CESUR PAYLAŞIMLARLA ADINDAN SÖZ ETTİRİYOR

Günlük rutinine sporu ekleyen Zeynep Alkan, spor yaparken verdiği pozlarla da adından söz ettiriyor. İşte Zeynep Alkan'ın Instagram hesabından paylaştığı bazı fotoğraflar...