Hamdi Alkan'ın eşi Selen Görgüzel, takipçisinin yorumuna verdiği yanıtla herkesi şoke etti

Hamdi Alkan'ın kendisi gibi oyuncu olan eşi Selen Görgüzel, "Koca kontenjanından mavi tik kapmışsın" diyen takipçisine sert çıktı. Selen Görgüzel'in, "Hamdi ile evlenmeden önce vardı tik. Bir de başka bir tik daha var. Onu da sana en münasip şekilde koyarız rahatlarsın!" yanıtı herkesi şaşırttı.

Ünlü oyuncu ve yönetmen Hamdi Alkan'ın 41 yaşındaki oyuncu eşi Selen Görgüzel, sosyal medyadan yaptığı paylaşımına yorum yapan bir takipçisine verdiği yanıtla herkesi şoke etti.

Selen Görgüzel'in paylaşımının altına bir takipçisi, "Koca kontenjanından mavi tik kapmışsın" notunu düştü. Ünlü oyuncu, bu yoruma oldukça sinirlenip sert bir cevap verdi. Selen Görgüzel'in "Hamdi ile evlenmeden önce vardı tik. Bir de başka bir tik daha var. Onu da sana en münasip şekilde koyarız rahatlarsın!" yanıtını vermesi takipçileri şaşırttı.

SELEN GÖRGÜZEL GEÇTİĞİMİZ AY KORONAVİRÜSE YAKALANMIŞTI

Selen Görgüzel, geçtiğimiz ay sosyal medya hesabından koronavirüse yakalandığını duyurmuştu.