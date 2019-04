Hamdi Alkan'ın Eşi Selen Görgüzel, Sırt Dekolteli Elbisesiyle Büyüledi!

İmdat isimli şarkısıyla büyük çıkış yapan Selen Görgüzel ilk sahne deneyiminde hayranlarının beğenisini kazandı. Yönetmen Hamdi Alkan'ın eşi olan Selen Görgüzel, sahnede giydiği sırt dekolteli kıyafetiyle de göz kamaştırdı.

İKİ AYRI KOSTÜM GİYDİ

Görgüzel, konserde iki ayrı kostüm giydi. Ünlü modacı Barış Avcı imzalı derin sırt dekolteli siyah kostümüyle sahne tarzındaki iddiasını ortaya koyan Selen Görgüzel, ikinci yarıda ise Maab by Binnur Caydaş imzalı kostümüyle sahneye çıktı. Derin sırt dekolteli bir elbise tercih eden Görgüzel, "Seninle Başım Dertte" şarkısının nakaratındaki "ne yapsam bilmiyorum canımdan bir parçasın" sözlerini üst üste söyleyerek sahneden eşine seslendi.

ÇİFTE MUTLULUK YAŞIYORUM

Pop ve alaturka şarkılardan oluşan repertuvarıyla tam 2 saat sahnede kalan Selen Görgüzel, izleyicilerden tam not aldı. Selen Görgüzel'in ilk sahne performasında sesinin güzelliği ve yorumu beğenilirken çifte mutluluk yaşayan Görgüzel, düşüncelerini şu sözlerle dile getirdi: "Bizi tam 5 yıl önce bugün aşk birleştirdi.Sevişip, didiştiğin en gıcık olduğun anda bile vazgeçemediğin her haline kenetlendiğin birinden başka size daha kim can olabilir ki? İyi ki varsın Hamdim, seni çok seviyorum. Bu 24 Nisan'da var bir keramet, hayatımın 2. dönüm noktası. Çifte mutluluk yaşıyorum hem evlilik yıl dönümümüz hem de ilk sahne programım" Eşi Hamdi Alkan ise "Selen'in her daim yanındayım, ben sesinin güzelliğini biliyorum ama ilk defa profesyonel bir sahnede dinleyeceğim. Ben de onun kadar heyecanlıyım." dedi.