Hamas ve Fetih'in Uzlaşı Anlaşması

Fetih Hareketi Merkezi Komitesi Üyesi Ahmed Hales, Hamas ile varılan uzlaşı anlaşmasının birçok engel ve zorlukla karşılaştığını ancak bunların üstesinden gelineceğini belirtti.

Filistin resmi haber ajansı WAFA'da yer alan habere göre, Gazze'deki El-Ezher Üniversitesi Eczacılık Fakültesi öğrencilerinin mezuniyet töreninde konuşan Hales, uzlaşı treninin kalktığını, hedefe ulaşmadan durmayacağını söyledi.

"Mısır gözetiminde Hamas ile varılan uzlaşı anlaşması birçok engel ve zorlukla karşı karşıya ancak bunların üstesinden gelinecek. Birlik olmadan harcanan çabalar eksik." diyen Hales, Devlet Başkanı Mahmud Abbas ve Fetih yönetiminin bölünme çemberine girmemek konusunda kararlı olduğunu, karşılaşılan zorluklara rağmen ulusal uzlaşının sağlanması için çalışmaya devam edeceğini vurguladı.

Hamas ile Fetih arasındaki uzlaşı süreci

Hamas ve Fetih heyetleri, Mısır'ın başkenti Kahire'deki müzakereler kapsamında geçen yıl 12 Ekim'de, Filistin'deki bölünmüşlüğü bitiren "uzlaşı anlaşmasını" imzalamıştı.

Buna göre Filistin Uzlaşı Hükümetinin geçen yıl sonunda Gazze Şeridi'nde tüm kontrolü alması gerekiyordu ancak bu henüz tam olarak hayata geçirilemedi.

Bazı konularda yaşanan anlaşmazlıkların yanı sıra ABD Başkanı Donald Trump'ın Kudüs'ü "İsrail'in başkenti" olarak tanıma kararından sonra Filistinli grupların gündeminin iç uzlaşı sürecinden bu konuya kayması da bu durumda etkili oldu.

Filistin uzlaşı sürecini hayata geçirmek için Fetih ve Hamas yetkililerinin yeniden Kahire'de bir araya gelmesi bekleniyor.?