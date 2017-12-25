Hamas'tan İsrail'le Yeni "Esir Takası" Anlaşması Hazırlığı

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Beyt Hanun Sınır Kapısı yakınlarında yapılan basın toplantısına katılanların taşıdıkları bayraklar

Hamas Siyasi Büro Üyesi Fethi Hammad'ın basın açıklaması

Esir yakınlarının otobüslerden inmesi Filistin İslami Direniş Hareketi Hamas'ın İsrail ile yeni bir "esir takası" anlaşması hazırlığı içinde olduğu belirtildi.



Hamas Siyasi Büro Üyesi Fethi Hammad, Gazze'nin kuzeyindeki Beyt Hanun Sınır Kapısı yakınlarında basına yaptığı açıklamada, Filistinli tutuklulara karşı vefalı olduklarını ifade ederek, Filistinli tutukluların sıkıntılardan kurtulacakları günün yakın olduğunu söyledi.