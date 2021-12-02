Haluk Levent'le "Yeniden" ne zaman, saat kaçta, hangi kanalda başlayacak merak ediliyor. Star ekranlarında çok ses getirecek sürpriz bir program başlıyor. Milyonların gönlüne taht kuran, gençlerin arkadaşı, dertlilerin sesi, Türkiye'nin Haluk Abi'si artık Star'da! Haluk Levent'le "Yeniden" yok mu, neden yok? Haluk Levent'le Yeniden programı ne zaman, saat kaçta, hangi kanalda? Yeni günü ne zaman?

HALUK LEVENT'LE 'YENİDEN' NE ZAMAN, SAAT KAÇTA, HANGİ KANALDA?

Haluk Levent'le "Yeniden" programı normalde her Perşembe saat 20:00 'da Star TV'de yayınlanıyordu. Fakat yapılan değişiklikle programın yeni günü Pazar oldu.

HALUK LEVENT'LE 'YENİDEN' 2 ARALIK PERŞEMBE YOK MU, NEDEN YOK?

Programın yeni günü Pazar oldu. Bundan dolayı bugün 2 Aralık Perşembe günü Haluk Levent'le "Yeniden" programı yayınlanmayacak. Bugün Benim Hayatım dizisi ekranlara gelecektir.

HALUK LEVENT'LE 'YENİDEN' KONUSU NEDİR?

Star ekranlarında çok ses getirecek sürpriz bir program başlıyor.Milyonların gönlüne taht kuran, gençlerin arkadaşı, dertlilerin sesi, Türkiye'nin Haluk Abi'si artık Star'da! Uzun süredir yaptığı sosyal sorumluluk projeleriyle ses getiren Haluk Levent, ilk kez bir televizyon programıyla kamera karşısına geçerek milyonların sesi olacak. Haluk Levent'le "Yeniden" Canlı Yayınla Perşembe 20:00'de Star'da!

HALUK LEVENT'LE 'YENİDEN' İLETİŞİM BİLGİLERİ

Fragmanda yer alan iletişim numaraları şöyle:

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