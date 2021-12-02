Haluk Levent'le "Yeniden" yok mu, neden yok? Haluk Levent'le Yeniden programı ne zaman, saat kaçta, hangi kanalda? Yeni günü ne zaman?
Star TV'nin yeni programı Haluk Levent'le Yeniden normalde Perşembe günleri yayınlanıyordu. Yapılan değişiklikle programın günü Pazar'a alındı. Peki, Haluk Levent'le "Yeniden" yok mu, neden yok? Haluk Levent'le Yeniden programı ne zaman, saat kaçta, hangi kanalda? Yeni günü ne zaman? İşte detaylar...
Haluk Levent'le "Yeniden" ne zaman, saat kaçta, hangi kanalda başlayacak merak ediliyor. Star ekranlarında çok ses getirecek sürpriz bir program başlıyor. Milyonların gönlüne taht kuran, gençlerin arkadaşı, dertlilerin sesi, Türkiye'nin Haluk Abi'si artık Star'da! Haluk Levent'le "Yeniden" yok mu, neden yok? Haluk Levent'le Yeniden programı ne zaman, saat kaçta, hangi kanalda? Yeni günü ne zaman?
Haluk Levent'le "Yeniden" programı normalde her Perşembe saat 20:00 'da Star TV'de yayınlanıyordu. Fakat yapılan değişiklikle programın yeni günü Pazar oldu.
Programın yeni günü Pazar oldu. Bundan dolayı bugün 2 Aralık Perşembe günü Haluk Levent'le "Yeniden" programı yayınlanmayacak. Bugün Benim Hayatım dizisi ekranlara gelecektir.
Star ekranlarında çok ses getirecek sürpriz bir program başlıyor.Milyonların gönlüne taht kuran, gençlerin arkadaşı, dertlilerin sesi, Türkiye'nin Haluk Abi'si artık Star'da! Uzun süredir yaptığı sosyal sorumluluk projeleriyle ses getiren Haluk Levent, ilk kez bir televizyon programıyla kamera karşısına geçerek milyonların sesi olacak. Haluk Levent'le "Yeniden" Canlı Yayınla Perşembe 20:00'de Star'da!
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