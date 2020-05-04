Haluk Levent 'Kral Çıplak' ile geri dönüyor

Türk rock müziğin usta ismi Haluk Levent, Youtube üzerinden canlı olarak yayınlanacak programı 'Kral Çıplak' ile müzikseverlerle buluşuyor.

Yapımını Gergedan Yapım'ın gerçekleştirdiği& ; talk show programı 'Kral Çıplak'ta, Haluk Levent& ; birçok sürprize imza atacak. 27 yıl önce ilk albümünü çıkardığı tarih olan 13 Mayıs'ta ilk programıyla müzikseverlerle buluşacak olan Haluk Levent, birbirinden özel konukları ve izleyicileri interaktif olarak ağırlayacak.& ; 'Kral Çıplak'ta sevenleri için canlı performanslara gerçekleştirilecek olan Haluk Levent, ayrıca Ahbap Derneği gönüllü elçileriyle ihtiyaç sahibi vatandaşlara ulaşacak.

