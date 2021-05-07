Haluk Levent kimdir? Haluk Levent kaç yaşında, aslen nereli?

FOX ekranlarında yayınlanan İsmail Küçükkaya ile Çalar Saat konuğu Haluk Levent kimdir? Haluk Levent kaç yaşında, aslen nereli? Haluk Levent şarkıları! Detaylar haberimizde.

FOX ekranlarında yayınlanan İsmail Küçükkaya ile Çalar Saat konuğu Haluk Levent kimdir? Haluk Levent kaç yaşında, aslen nereli? Haluk Levent şarkıları! Detaylar haberimizde.

HALUK LEVENT KİMDİR?

26 Kasım 1968 tarihinde Adana'nın Yüreğir ilçesindeki Yamaçlı mahallesinde doğmuştur. İlkokulu Sabancı İlköğretim Okulu'nda okudu. Adana Atatürk Lisesi'nden mezun oldu. Sonra sırasıyla Karadeniz Teknik Üniversitesi Orman Mühendisliği, Ankara Üniversitesi Kastamonu Meslek Yüksek Okulu Bilgisayar Programcılığı, Orta Doğu Teknik Üniversitesi Fizik Bölümü ve Ankara Üniversitesi Muhasebe bölümünde kısa zamanlar öğrencilik yaptı. Üniversite giriş sınavlarını kazanıyordu ama eğitimini istikrarlı bir şekilde ilerletemiyordu. Bu durumda ailesinin maddi sıkıntıları da önemli bir rol oynuyordu.