Haluk Bilginer, Sıcak Kafa'nın kadrosundan çıkarıldı

Eşref Bey dizisinin ardından Netflix'in iddialı yapımı Sıcak Kafa ile anlaşan Haluk Bilginer, daha izleyici karşısına çıkamadan kadro dışı kaldı. Oyuncu değişikliğine giden dizi, usta oyuncunun yerine Hakan Gerçek ile anlaştı.

Son zamanlarda proje tercihini dijital platformlardan yana kullanan usta oyuncu, Eşref Bey'in ardından Netflix'in iddialı yapımı Sıcak Kafa ile anlaşmıştı. Ancak Tims&B'nin yapımcılığını üstlendiği dizi, kadrosunda oyuncu değişikliğine gitti.

HAKAN GERÇEK İLE ANLAŞMA SAĞLANDI

Osman Sonant, Gonca Vuslateri, Hazal Subaşı, Erdem Akakçe, Feriha Eyüboğlu ve Tilbe Saran gibi önemli oyuncuların yer aldığı Sıcak Kafa, usta oyuncu Haluk Bilginer'in yerine Hakan Gerçek'le anlaştı. Mert Baykal'ın yönetmen koltuğunda oturduğu iddialı yapımın hangi sebeple Bilginer'le yollarını ayırdığı ise henüz netleşmedi.

Hakan Gerçek

ADI YENİ BİR DİZİYLE DAHA ANILMAYA BAŞLANDI

Netflix'te yayınlanacak olan diziden ayrılan usta oyuncu Haluk Bilginer'in adı yeni bir dizi ile daha anılmaya başlandı. Bilginer'in Onur Saylak'ın Ay Yapım imzası taşıyan ve Netflix için çekeceği Uysallar dizisinin kadrosuna dahil olacağı konuşuluyor.