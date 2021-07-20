Halsey'in Ender bebeği dünyaya geldi
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Halsey'in Ender bebeği dünyaya geldi

Halsey'in Ender bebeği dünyaya geldi
Snob Magazin - Haberler | Magazin

Dünyaca ünlü şarkıcı Halsey, anne oldu. İki yıldır Türk senarist Alev Aydın'la birlikte olan şarkıcı, 25 milyon 200 bin takipçisi olduğu Instagram'dan haberi duyurdu.

İki yıldır Türk senarist Alev Aydın'la birlikte olan dünyaca ünlü şarkıcı Halsey, anne oldu. Çift, çocuklarını kucağına aldığı anı Instagram'dan yayınladı. 14 Temmuz'da bebeklerini kucağına aldığını yazan Amerikalı şarkıcı Halsey, "Minettarım. En nadir ve mutlu oldu doğum için... Aşk tarafından destekleniyor" diye yazdı.

İkili, bebeklerine Ender Ridley adını verdi. Hastane odasından farklı iki kareyi de yayınlayan Aydın, bebeğinin ismini yazarak, kalp ve nazar boncuğu emojisi koydu. 25 milyon 200 bin takipçisi olduğu Instagram'dan haberi duyuran Halsey, 4 milyona yakın beğeni alırken, yaklaşık 100 binde yorum aldı.

Halsey'in Ender bebeği dünyaya geldi
Halsey'in Ender bebeği dünyaya geldi
Halsey'in Ender bebeği dünyaya geldi

Kaynak: Snob Magazin

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